Тюменцы бронируют новогодние туры в Таиланд и Египет. Сколько стоит там отдых

Posted 15 ноября, 05:52
Published 15 ноября, 05:52
Modified 15 ноября, 06:30
Updated 15 ноября, 06:30
По данным аналитиков, в топ-10 направлений по уровню спроса входят Таиланд (25,5% — доля от общего объема продаж), Египет (21%), Россия (19%), ОАЭ (10,7%), Турция (4,7%). Год назад первое место по числу бронирований занимали направления внутри России (39,2%), на втором месте находился Таиланд (16,5%), на третьем — Объединенные Арабские Эмираты, пишет РБК Тюмень.
Что касается стоимости путевок на новогодние каникулы за границу, то за 10-дневный отдых на Пхукете придется заплатить не менее 250-270 тысяч рублей (в стоимость включены перелет, трансфер, проживание в отеле и завтрак), новогодние туры в Египет стоят от 220 тысяч рублей (в стоимость входят перелет, проживание в отеле, питание по системе «все включено», трансфер), ОАЭ — от 130 тысяч рублей (перелет, трансфер, проживание, питание не предусмотрено).
Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени начали летать чартерные прямые рейсы на Пхукет. Первый вылет состоялся 31 октября, правда, был задержан на 16 часов.