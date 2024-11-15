Тюменцы бронируют новогодние туры в Таиланд и Египет. Сколько стоит там отдых

Что касается стоимости путевок на новогодние каникулы за границу, то за 10-дневный отдых на Пхукете придется заплатить не менее 250-270 тысяч рублей (в стоимость включены перелет, трансфер, проживание в отеле и завтрак), новогодние туры в Египет стоят от 220 тысяч рублей (в стоимость входят перелет, проживание в отеле, питание по системе «все включено», трансфер), ОАЭ — от 130 тысяч рублей (перелет, трансфер, проживание, питание не предусмотрено).