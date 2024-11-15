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Posted 15 ноября, 05:52

Published 15 ноября, 05:52

Modified 15 ноября, 06:30

Updated 15 ноября, 06:30

В Тюмени в 3,5 раза вырос спрос на новогодние заграничные туры

Тюменцы бронируют новогодние туры в Таиланд и Египет. Сколько стоит там отдых

15 ноября 2024, 05:52
Фото: 1MI.

В Тюмени в 3,5 раза вырос спрос на новогодние заграничные туры

Сюжет
Отдых
По данным аналитиков «Слетать.ру», спрос на туры в Египет возрос в 12,5 раза, в Таиланд — в 5 раз. В целом интерес к заграничным новогодним путешествиям в регионе увеличился за последний год в 3,5 раза.

По данным аналитиков, в топ-10 направлений по уровню спроса входят Таиланд (25,5% — доля от общего объема продаж), Египет (21%), Россия (19%), ОАЭ (10,7%), Турция (4,7%). Год назад первое место по числу бронирований занимали направления внутри России (39,2%), на втором месте находился Таиланд (16,5%), на третьем — Объединенные Арабские Эмираты, пишет РБК Тюмень.

Что касается стоимости путевок на новогодние каникулы за границу, то за 10-дневный отдых на Пхукете придется заплатить не менее 250-270 тысяч рублей (в стоимость включены перелет, трансфер, проживание в отеле и завтрак), новогодние туры в Египет стоят от 220 тысяч рублей (в стоимость входят перелет, проживание в отеле, питание по системе «все включено», трансфер), ОАЭ — от 130 тысяч рублей (перелет, трансфер, проживание, питание не предусмотрено).

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Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени начали летать чартерные прямые рейсы на Пхукет. Первый вылет состоялся 31 октября, правда, был задержан на 16 часов.

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