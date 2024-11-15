«След» бабушки и кухня на балконе: оцениваем 5 самых дешевых съемных квартир в Тюмени

Из природы здесь не только парк поблизости, но и огороды собственников близстоящих домиков, на которые открывается чудный вид из окна. Стоит учитывать, что доступ к мойке на кухне предоставляется здесь только стройным людям, судя по ее расположению, а потому в такой квартире можно привести себя в форму.