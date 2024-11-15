«След» бабушки и кухня на балконе: оцениваем 5 самых дешевых съемных квартир в Тюмени

Posted 15 ноября, 06:18
Published 15 ноября, 06:18
Modified 15 ноября, 06:20
Updated 15 ноября, 06:20
Однушка площадью аж 42 квадратных метра располагается в пятиэтажке на улице Олега Антонова. Арендаторам предлагают жить здесь всего за 19 тысяч рублей в месяц, но придется доплачивать и по счетчикам. Однако кровати здесь ждать не стоит.
«Сдается прекрасная однокомнатная квартира в районе аэропорта Рощино, квартира укомплектована всем необходимым для комфортного проживания: кухонный гарнитур, плита, холодильник, стиральная машинка, большой шкаф-купе, диван, вместо кровати поставят большой диван. Шаговая доступность остановочного комплекса», — указано в объявлении.
Стоит отметить, что фотографии объекта не самого лучшего качества, особенно это касается санузла, его фото вовсе разлетелось на пиксели и остается только гадать, что же ждет будущих жильцов.
Студия в 25 квадратных метров на улице Голышева на некоторых фотографиях выглядит очень симпатично. Однако, изменив ракурс, можно увидеть достаточно скромный кухонный гарнитур. Стоит этот вариант 18 тысяч рублей в месяц.
«Сдается уютная квартира-студия. Ранее не сдавалась. Имеется необходимая мебель и бытовая техника: кухонный гарнитур, плита, холодильник, стол, стулья, стиральная машина, диван, шкаф. Дополнительно оплачивается электроэнергия и водоснабжение по счетчику», — указано в объявлении.
Однако обещанных стульев не фото нет, возможно их заменяют два очаровательных табурета. Интригует и стиральнаЯ машина, которая не подключена к питанию. Хочется верить, что розетка для нее все же имеется.
В пятиэтажке на Барнаульской сдается однокомнатная квартира в 33 квадратных метра за 16 тысяч рублей. Коммунальные платежи уже включены в стоимость. Однако следует быть готовым к тому, что банные процедуры придется принимать не в самых стерильных условиях.
«Сдаётся уютная однокомнатная квартира.В квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника для комфортного проживания. В непосредственной близости расположен экопарк „Затюменский"", — говорят в объявлении.
Из природы здесь не только парк поблизости, но и огороды собственников близстоящих домиков, на которые открывается чудный вид из окна. Стоит учитывать, что доступ к мойке на кухне предоставляется здесь только стройным людям, судя по ее расположению, а потому в такой квартире можно привести себя в форму.
Двухкомнатная квартира в 44,9 квадратных метра сдается на улице Белинского. За нее просят всего 15 тысяч рублей в месяц, но сверху придется доплачивать по счетчикам.
«Сдается 2-комнатная квартира в одном из самых популярных районов города — Дома Обороны! Квартира на продаже! Выполнен косметический ремонт, имеется вся необходимая мебель и бытовая техника для комфортного проживания. До самого центра города 5-7 мин. До набережной г. Тюмени 5 мин.», — хвалят объект в объявлении.
Спать здесь можно на маковом старом диване, а есть можно во второй комнате, которая пока посвящена деревянным советским шкафам. Также необычным образом в этой квартире оформлена входная группа — с природными нотками и изысканной голубой дверью. Также стоит оценить интересную плитку, выложенную на кухне, которая продолжается даже в дизайне деври.
За те же 15 тысяч рублей можно снять и студию в 17 «квадратов» на улице Новоселов. Здесь жильцам предоставляется возможность готовить на панорамной кухне с видом во двор. Вы сможете похвастаться перед соседями своими кулинарными навыками.
«Квартира укомплектована: диван, холодильник, микроволновая печь стиральная машина, так же будет электрическая плита, стол, телевизор, шкаф. Новый современный ремонт», — указано в объявлении.
На первый взгляд квартира в трехэтажном доме площадью 22 квадратных метра выглядит достаточно обычно. Стоит она 12 тысяч рублей в месяц с учетом счетчиков. Располагается она на улице Жуковского. Однако возникают вопросы к ванной, так как кран выведен прямо к одному из диванов.
«Квартира в доме типа общежитие. Состоит из 2 комнат. Санузел общий на 4 комнаты. Своя ванная. Остается техника: холодильник, стиральная машина, диван, шкаф», — объясняют в объявлении.
К сожалению, «своей» ванны на фотографиях нет. остается только надеяться, что под этим не подразумевается тот самый кран у дивана.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как выглядят самые дорогие съемные квартиры в Тюмени и за что собственники просят более 100 тысяч рублей в месяц.