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Posted 15 ноября, 06:18

Published 15 ноября, 06:18

Modified 15 ноября, 06:20

Updated 15 ноября, 06:20

Тюменцам показали самое дешевое съемное жилье в Тюмени.

«След» бабушки и кухня на балконе: оцениваем 5 самых дешевых съемных квартир в Тюмени

15 ноября 2024, 06:18
Фото: 1MI. Тюменцам показали самое дешевое съемное жилье в Тюмени.

Тюменцам показали самое дешевое съемное жилье в Тюмени

Сюжет
Недвижимость
С текущими ценами на квартиры, аренда жилья выглядит привлекательнее. К тому же квартиры можно снять дешевле 20 тысяч рублей в месяц. Однако на комфортное расположение и простор рассчитывать не стоит. Особенно это заметно в тройке лидеров нашего рейтинга дешевых съемных квартир.

5 место — хоромы у аэропорта без кровати

Самые дешевые квартира на съем в Тюмени.Самые дешевые квартира на съем в Тюмени.
Самые дешевые квартира на съем в Тюмени.Самые дешевые квартира на съем в Тюмени.
Самые дешевые квартира на съем в Тюмени.. Фото: etagi.com

Однушка площадью аж 42 квадратных метра располагается в пятиэтажке на улице Олега Антонова. Арендаторам предлагают жить здесь всего за 19 тысяч рублей в месяц, но придется доплачивать и по счетчикам. Однако кровати здесь ждать не стоит.

«Сдается прекрасная однокомнатная квартира в районе аэропорта Рощино, квартира укомплектована всем необходимым для комфортного проживания: кухонный гарнитур, плита, холодильник, стиральная машинка, большой шкаф-купе, диван, вместо кровати поставят большой диван. Шаговая доступность остановочного комплекса», — указано в объявлении.

Стоит отметить, что фотографии объекта не самого лучшего качества, особенно это касается санузла, его фото вовсе разлетелось на пиксели и остается только гадать, что же ждет будущих жильцов.

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4 место — блеск и нищета на Голышева

Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.
Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.
Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.
Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.
Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.. Фото: etagi.com

Студия в 25 квадратных метров на улице Голышева на некоторых фотографиях выглядит очень симпатично. Однако, изменив ракурс, можно увидеть достаточно скромный кухонный гарнитур. Стоит этот вариант 18 тысяч рублей в месяц.

«Сдается уютная квартира-студия. Ранее не сдавалась. Имеется необходимая мебель и бытовая техника: кухонный гарнитур, плита, холодильник, стол, стулья, стиральная машина, диван, шкаф. Дополнительно оплачивается электроэнергия и водоснабжение по счетчику», — указано в объявлении.

Однако обещанных стульев не фото нет, возможно их заменяют два очаровательных табурета. Интригует и стиральнаЯ машина, которая не подключена к питанию. Хочется верить, что розетка для нее все же имеется.

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3 место — скромность и вид на природу

Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.
Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.
Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.
Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.
Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.. Фото: etagi.com

В пятиэтажке на Барнаульской сдается однокомнатная квартира в 33 квадратных метра за 16 тысяч рублей. Коммунальные платежи уже включены в стоимость. Однако следует быть готовым к тому, что банные процедуры придется принимать не в самых стерильных условиях.

«Сдаётся уютная однокомнатная квартира.В квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника для комфортного проживания. В непосредственной близости расположен экопарк „Затюменский"", — говорят в объявлении.

Из природы здесь не только парк поблизости, но и огороды собственников близстоящих домиков, на которые открывается чудный вид из окна. Стоит учитывать, что доступ к мойке на кухне предоставляется здесь только стройным людям, судя по ее расположению, а потому в такой квартире можно привести себя в форму.

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2 место — двушка в пяти минутах от набережной

Самые дешевые квартиры на съем в Тюмени.Самые дешевые квартиры на съем в Тюмени.
Самые дешевые квартиры на съем в Тюмени.Самые дешевые квартиры на съем в Тюмени.
Самые дешевые квартиры на съем в Тюмени.Самые дешевые квартиры на съем в Тюмени.
Самые дешевые квартиры на съем в Тюмени.Самые дешевые квартиры на съем в Тюмени.
Самые дешевые квартиры на съем в Тюмени.Самые дешевые квартиры на съем в Тюмени.
Самые дешевые квартиры на съем в Тюмени.Самые дешевые квартиры на съем в Тюмени.
Самые дешевые квартиры на съем в Тюмени.. Фото: etagi.com

Двухкомнатная квартира в 44,9 квадратных метра сдается на улице Белинского. За нее просят всего 15 тысяч рублей в месяц, но сверху придется доплачивать по счетчикам.

«Сдается 2-комнатная квартира в одном из самых популярных районов города — Дома Обороны! Квартира на продаже! Выполнен косметический ремонт, имеется вся необходимая мебель и бытовая техника для комфортного проживания. До самого центра города 5-7 мин. До набережной г. Тюмени 5 мин.», — хвалят объект в объявлении.

Спать здесь можно на маковом старом диване, а есть можно во второй комнате, которая пока посвящена деревянным советским шкафам. Также необычным образом в этой квартире оформлена входная группа — с природными нотками и изысканной голубой дверью. Также стоит оценить интересную плитку, выложенную на кухне, которая продолжается даже в дизайне деври.

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2 место 2.0 — кухня на балконе

Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.
Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени. Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.
Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени. Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.
Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени. Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.
Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.
Самые дешевые съемные квартиры в Тюмени.. Фото: etagi.com

За те же 15 тысяч рублей можно снять и студию в 17 «квадратов» на улице Новоселов. Здесь жильцам предоставляется возможность готовить на панорамной кухне с видом во двор. Вы сможете похвастаться перед соседями своими кулинарными навыками.

«Квартира укомплектована: диван, холодильник, микроволновая печь стиральная машина, так же будет электрическая плита, стол, телевизор, шкаф. Новый современный ремонт», — указано в объявлении.
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1 место — душ на диване

Самая дешевая квартира в Тюмени для арендыСамая дешевая квартира в Тюмени для аренды
Самая дешевая квартира в Тюмени для арендыСамая дешевая квартира в Тюмени для аренды
Самая дешевая квартира в Тюмени для арендыСамая дешевая квартира в Тюмени для аренды
Самая дешевая квартира в Тюмени для арендыСамая дешевая квартира в Тюмени для аренды
Самая дешевая квартира в Тюмени для аренды. Фото: etagi.com

На первый взгляд квартира в трехэтажном доме площадью 22 квадратных метра выглядит достаточно обычно. Стоит она 12 тысяч рублей в месяц с учетом счетчиков. Располагается она на улице Жуковского. Однако возникают вопросы к ванной, так как кран выведен прямо к одному из диванов.

«Квартира в доме типа общежитие. Состоит из 2 комнат. Санузел общий на 4 комнаты. Своя ванная. Остается техника: холодильник, стиральная машина, диван, шкаф», — объясняют в объявлении.

К сожалению, «своей» ванны на фотографиях нет. остается только надеяться, что под этим не подразумевается тот самый кран у дивана.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как выглядят самые дорогие съемные квартиры в Тюмени и за что собственники просят более 100 тысяч рублей в месяц.

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Аренда#Аренда жилья
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