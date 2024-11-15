Дефицит бюджета мэрия Тюмени будет покрывать за счет кредитов

Posted 15 ноября, 05:02
Published 15 ноября, 05:02
Modified 15 ноября, 05:04
Updated 15 ноября, 05:04
Доходы городского бюджета составят 46,6 миллиарда рублей, расходы — 49,6 миллиарда.
По словам Катренко, дефицит, образовавшийся в городской казне, мэрия планирует покрывать за счет кредитных средств. В частности, планируется оформить займ на 780 миллионов рублей.
«Привлечение кредита мы планируем не ранее декабря 2025 года. Рассчитываем, что ситуация с поступлениями в бюджет в течение года улучшится. Возможно, дополнительные ресурсы тогда не понадобятся», — отметил Катренко.
По данным чиновника, городской бюджет на 2025 году останется социально ориентированным: 56% расходов запланировано на финансирование отраслей социальной сферы. В частности, увеличены расходы на выплаты стипендий студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и заключившим договор о целевом обучении, на реализацию программы временной занятости подростков и молодёжи «Отряды мэра».
Более 2 миллиардов рублей направят на работы по проведению ремонта и закупку оборудования для учреждений социальной сферы. Продолжатся в 2025 года работы по строительству дорог в микрорайонах, благоустройству дворовых территорий, обустройству лесного массива в районе Комарово. Также в 2025 году будут проведены работы по устройству общегородского пляжа на озере Круглое.
Более 300 миллионов рублей из бюджета Тюмени направят на переселение граждан из аварийного жилья. Планируется предоставить новые квартиры 169 семьям.
Ранее «На Город» писал, что власти Тюменской области ищет банки, которые предоставят им кредитные средства для покрытия дефицита бюджета. Всего требуется 14 миллиардов рублей.