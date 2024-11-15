Дефицит бюджета мэрия Тюмени будет покрывать за счет кредитов

Более 2 миллиардов рублей направят на работы по проведению ремонта и закупку оборудования для учреждений социальной сферы. Продолжатся в 2025 года работы по строительству дорог в микрорайонах, благоустройству дворовых территорий, обустройству лесного массива в районе Комарово. Также в 2025 году будут проведены работы по устройству общегородского пляжа на озере Круглое.