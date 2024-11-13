«Это не молоко, а помойка»: тюменская молочка подверглась жесткой критике

Posted 13 ноября, 07:07
Published 13 ноября, 07:07
Modified 13 ноября, 07:09
Updated 13 ноября, 07:09
Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая с докладом на заседании Законодательного собрания региона, заявил, что местные молочники могут лишиться всех льгот, если будут поставлять свою продукцию за пределы Свердловской области.
«Мы приобретаем технику, обновляем материально-технические ресурсы, субсидируем каждый литр молока, а производители продают его в другие регионы. Давайте наши молочники подпишут соглашение, согласно по которому все произведенное и судсибируемое молоко будет оставаться и перерабатываться в Свердловской области», — заявил Куйвашев.
По его словам, если данное соглашение будет заключено, то размер субсидий производителям молочной продукции увеличат на 500 миллионов рублей. В противном случае, льгот будут лишены все производители молока.
Таким образом, тюменцы рискуют остаться без талицкой и ирбитской молочки. Горожане отмечают, что молочная продукция Свердловской области является одной из самых вкусных и не идет ни в какое сравнение с тюменской.
«Талицкая и Ирбитская — хорошая продукция. Альтернатив среди тюменских производителей нет», — отметила читательница «Нашего Города» Людмила Л.
«Вообще пора контролирующим органам обратить внимание на контору под названием „Тюменьмолоко“, ужасное качество продукции. Из Монетки уже исчезло молоко из Талицы, только его и брали ранее», — сообщила Лена З.
Сетуют на отвратительное качество тюменского молока не только читатели «Нашего Города», но и другие жители областной столицы.
«Брали Першинское молоко, довольно длительное время, все устраивало. Но за последний месяц, три раза брали не то скисшее, не то стухшее молоко. Нет, оно не сворачивается, не образуется простокваша. Оно просто воняет чем-то отвратительным. Пить невозможно. Я даже уже сомневаюсь, что это молоко», — отметил Дмитрий М.
Качество молока ужасное. Вопрос к директору и ответственному за производство продукции — вас не удивляет то, что ваша продукция простаивает и не пользуется спросом покупателей, вы когда начнёте делать качественные продукты иначе зачем занимать место? — написала Ирэн М.
Заметим, что ООО «ТюменьМолоко» с 2007 года в состав агропромышленных проектов холдинга АРСИБ. Директор молочного предприятия является Армен Степанян. Он же является учредителем тюменского мясокомбината «Олимп».
В июне этого года тюменский молокозавод ввело в оборот более 11 тонн молочной продукции (молока, кефира, творога), изготовленной из сырья без сопроводительных ветеринарных документов. Вся опасная продукция была аннулирована сотрудниками Россельхознадзора.
Заметим, что финансовое положение молочного завода «ТюменьМолоко» является устойчивым. По итогам 2023 года предприятие увеличило выручку на 12% — до 5,2 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 31,9 миллиарда рублей (снизилась за год на 2%).
Компания является участником системы государственных закупок. Всего с «ТюменьМолоко» было заключено более 300 контрактов на общую сумму 209,4 миллиона рублей. В числе топ-заказчиков Областная клиническая больница №1 (5 контрактов на сумму 13,8 миллиона рублей), Областная клиническая больница №2 (9 контрактов на сумму 13,7 миллиона рублей), санаторий «Сибирь» (3 контракта на 12,3 миллиона рублей), Областной клинический фтизиопульмонологический центр (7 контрактов на 9,4 миллиона рублей).
Также компания «ТюменьМолоко» входит в реестр субъектов малого среднего предпринимательства, которым была оказана поддержка государством, корпорацией развития или организациями поддержки субъектов МСП. Согласно данным Федеральной налоговой служба, сумма поддержки превысила 19 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что из тюменских магазинов исчезло сливочное масло бренда «Простоквашино». Причиной тому стала приостановка поставок на рынок данного продукта компанией H&N, вследствие сложившейся сложной ситуации на рынке молочных ингредиентов. Сметана, кефир, творог, йогурты и сырки «Простоквашино» в продаже пока имеются.