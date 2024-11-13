nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 07:07

Published 13 ноября, 07:07

Modified 13 ноября, 07:09

Updated 13 ноября, 07:09

«Это не молоко, а помойка»: тюменская молочка подверглась жесткой критике

«Это не молоко, а помойка»: тюменская молочка подверглась жесткой критике

13 ноября 2024, 07:07
Фото: 1MI.
Новость о том, что с прилавков тюменских магазинов может исчезнуть свердловская молочная продукция марок «Ирбитское» и «Талицкое» вызвала у читателей «Нашего Города» бурю негодования.

Субсидии против продаж

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая с докладом на заседании Законодательного собрания региона, заявил, что местные молочники могут лишиться всех льгот, если будут поставлять свою продукцию за пределы Свердловской области.

«Мы приобретаем технику, обновляем материально-технические ресурсы, субсидируем каждый литр молока, а производители продают его в другие регионы. Давайте наши молочники подпишут соглашение, согласно по которому все произведенное и судсибируемое молоко будет оставаться и перерабатываться в Свердловской области», — заявил Куйвашев.

По его словам, если данное соглашение будет заключено, то размер субсидий производителям молочной продукции увеличат на 500 миллионов рублей. В противном случае, льгот будут лишены все производители молока.

Килограмм по цене смартфона: в Тюмени взлетели цены на рыбу и икру
Узнать подробнее

Альтернатив нет

Таким образом, тюменцы рискуют остаться без талицкой и ирбитской молочки. Горожане отмечают, что молочная продукция Свердловской области является одной из самых вкусных и не идет ни в какое сравнение с тюменской.

«Талицкая и Ирбитская — хорошая продукция. Альтернатив среди тюменских производителей нет», — отметила читательница «Нашего Города» Людмила Л.
Топ-100 богатых Тюменской области 2024 год
Узнать подробнее
«Вообще пора контролирующим органам обратить внимание на контору под названием „Тюменьмолоко“, ужасное качество продукции. Из Монетки уже исчезло молоко из Талицы, только его и брали ранее», — сообщила Лена З.

Сетуют на отвратительное качество тюменского молока не только читатели «Нашего Города», но и другие жители областной столицы.

«Брали Першинское молоко, довольно длительное время, все устраивало. Но за последний месяц, три раза брали не то скисшее, не то стухшее молоко. Нет, оно не сворачивается, не образуется простокваша. Оно просто воняет чем-то отвратительным. Пить невозможно. Я даже уже сомневаюсь, что это молоко», — отметил Дмитрий М.
Качество молока ужасное. Вопрос к директору и ответственному за производство продукции — вас не удивляет то, что ваша продукция простаивает и не пользуется спросом покупателей, вы когда начнёте делать качественные продукты иначе зачем занимать место? — написала Ирэн М.
Разница в цене более 130 рублей: ищем самое дешевое масло в Тюменской области
Узнать подробнее

Нарушения и госконтракты

Заметим, что ООО «ТюменьМолоко» с 2007 года в состав агропромышленных проектов холдинга АРСИБ. Директор молочного предприятия является Армен Степанян. Он же является учредителем тюменского мясокомбината «Олимп».

В июне этого года тюменский молокозавод ввело в оборот более 11 тонн молочной продукции (молока, кефира, творога), изготовленной из сырья без сопроводительных ветеринарных документов. Вся опасная продукция была аннулирована сотрудниками Россельхознадзора.

Заметим, что финансовое положение молочного завода «ТюменьМолоко» является устойчивым. По итогам 2023 года предприятие увеличило выручку на 12% — до 5,2 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 31,9 миллиарда рублей (снизилась за год на 2%).

Компания является участником системы государственных закупок. Всего с «ТюменьМолоко» было заключено более 300 контрактов на общую сумму 209,4 миллиона рублей. В числе топ-заказчиков Областная клиническая больница №1 (5 контрактов на сумму 13,8 миллиона рублей), Областная клиническая больница №2 (9 контрактов на сумму 13,7 миллиона рублей), санаторий «Сибирь» (3 контракта на 12,3 миллиона рублей), Областной клинический фтизиопульмонологический центр (7 контрактов на 9,4 миллиона рублей).

Также компания «ТюменьМолоко» входит в реестр субъектов малого среднего предпринимательства, которым была оказана поддержка государством, корпорацией развития или организациями поддержки субъектов МСП. Согласно данным Федеральной налоговой служба, сумма поддержки превысила 19 миллионов рублей.

Потребительская корзина подешевела в Тюмени, но продукты подорожали
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что из тюменских магазинов исчезло сливочное масло бренда «Простоквашино». Причиной тому стала приостановка поставок на рынок данного продукта компанией H&N, вследствие сложившейся сложной ситуации на рынке молочных ингредиентов. Сметана, кефир, творог, йогурты и сырки «Простоквашино» в продаже пока имеются.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Производство#Продукты#Субсидии#Молоко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика