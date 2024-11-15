Под Тюменью продают огромный коттедж с собственной АЗС за 119 миллионов

В доме расположены кухня-гостиная, пять санузлов, детская, спальня, два балкона и выход на террасу, четыре гардеробные комнаты, оружейная комната. Также имеются спортивный зал, джакузи, сауна, две фитобочки, домашний кинотеатр с караоке. Оборудована гостевая жилая комната с отдельным входом для (можно использовать для обслуживающего персонала).