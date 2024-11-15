Под Тюменью продают огромный коттедж с собственной АЗС за 119 миллионов

Posted 15 ноября, 07:41
Published 15 ноября, 07:41
Modified 15 ноября, 07:43
Updated 15 ноября, 07:43
В доме расположены кухня-гостиная, пять санузлов, детская, спальня, два балкона и выход на террасу, четыре гардеробные комнаты, оружейная комната. Также имеются спортивный зал, джакузи, сауна, две фитобочки, домашний кинотеатр с караоке. Оборудована гостевая жилая комната с отдельным входом для (можно использовать для обслуживающего персонала).
«Дом с развитой инфраструктурой, прекрасными соседями, есть всё для нормальной жизни — леc, озёра, дом культуры, супермаркеты, детский сад и школа и тп. Система „умный дом“, вентиляция, кондиционирование, домофония, iр телефония, интернет, wi fi», указано в объявлении.
Отмечено, что котедж построен из керамзитовых блоков с утеплителем и кирпича «Брылино». На территории рядом с домом находится двухэтажный гараж на 5 автомобилей, мастерская с токарным станком, баня и зона барбекю, хозяйственные блоки.
Обустроен огород площадью 4 сотки с двумя теплицами, курятником и голубятней. Имеются навесы для хранения техники, отдельный большой холодильник в виде отдельного помещения для хранения пряностей, солёностей, закаток, овощей, фруктов, АЗС, большой вольер для двух собак.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская квартира вошла в топ-10 самых габаритных квартира на вторичном рынке в России, выставленных на продажу. Ее площадь составляет около 500 квадратов, а стоимость 43,5 миллиона рублей.