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Posted 15 ноября, 09:40

Published 15 ноября, 09:40

Modified 15 ноября, 09:42

Updated 15 ноября, 09:42

Состояние Туры в Тюмени усугубляется погодными условиями.

Река исчезает: состояние Туры в Тюмени усугубляется погодными условиями

15 ноября 2024, 09:40
Фото: Скриншот cam72.su. Состояние Туры в Тюмени усугубляется погодными условиями.

Состояние Туры в Тюмени усугубляется погодными условиями

Сюжет
Тура
В норме уровень воды в Туре к моменту, когда она покрывается снегом, должен составлять около 75 сантиметров. Однако сейчас уровень воды находится в отрицательной части шкалы и зимовка в таких условиях может привести к критическим последствиям.

Уровень воды в Туре опустился ниже полуметра относительно нуля гидропоста. Такая ситуация, по мнению гидрографа Валерия Зарубы, может негативно сказаться на экосистеме реки и на состоянии грунтовых вод. К тому же в ближайшее время уровень воды может стать еще ниже.

«Да, с плюсовыми температурами часть снега на реке растает, но это нельзя назвать существенной подпиткой. А вот при замерзании уровень воды снижается. Зимовка при низком уровне воды проходит тяжело, это касается всего, что связано с рекой, ее рельефа, флоры, фауны и так далее. К тому же зимой грунтовое питание становится преобладающим», — говорит эксперт.
Видео: Скриншот cam72.su. Динамика изменения состояния Туры в последние 3 недели.

Эксперт пояснил, что также зимовка реки при низком уровне воды может создать ряд серьёзных экологических и гидрологических проблем. В частности, у обитателей реки может возникнуть кислородное голодание.

Вместе с тем при уменьшении уровня воды происходит сжатие среды обитания для многих водных организмов. Это может вызвать гибель как мелких, так и крупных видов, нарушая экосистему реки и влияя на ее биоразнообразие.

Но также не исключено, что река может промерзнуть до дна, особенно в мелководных зонах, что увеличивает риск гибели всего живого в этих участках. Это также влияет на будущие поколения рыб и водных растений, так как они не смогут выжить зимой.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители тюменского села Уват оказались в сложной ситуации на переправе через Иртыш. Из-за поломки воздушной подушки им пришлось провести на морозе пять часов.

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