Река исчезает: состояние Туры в Тюмени усугубляется погодными условиями

Posted 15 ноября, 09:40
Published 15 ноября, 09:40
Modified 15 ноября, 09:42
Updated 15 ноября, 09:42
Уровень воды в Туре опустился ниже полуметра относительно нуля гидропоста. Такая ситуация, по мнению гидрографа Валерия Зарубы, может негативно сказаться на экосистеме реки и на состоянии грунтовых вод. К тому же в ближайшее время уровень воды может стать еще ниже.
«Да, с плюсовыми температурами часть снега на реке растает, но это нельзя назвать существенной подпиткой. А вот при замерзании уровень воды снижается. Зимовка при низком уровне воды проходит тяжело, это касается всего, что связано с рекой, ее рельефа, флоры, фауны и так далее. К тому же зимой грунтовое питание становится преобладающим», — говорит эксперт.
Эксперт пояснил, что также зимовка реки при низком уровне воды может создать ряд серьёзных экологических и гидрологических проблем. В частности, у обитателей реки может возникнуть кислородное голодание.
Вместе с тем при уменьшении уровня воды происходит сжатие среды обитания для многих водных организмов. Это может вызвать гибель как мелких, так и крупных видов, нарушая экосистему реки и влияя на ее биоразнообразие.
Но также не исключено, что река может промерзнуть до дна, особенно в мелководных зонах, что увеличивает риск гибели всего живого в этих участках. Это также влияет на будущие поколения рыб и водных растений, так как они не смогут выжить зимой.
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