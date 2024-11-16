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Posted 16 ноября, 03:58

Published 16 ноября, 03:58

Modified 16 ноября, 04:00

Updated 16 ноября, 04:00

На Тюмень в субботу обрушится снегодождь

На Тюмень в субботу обрушится снегодождь

16 ноября 2024, 03:58
Фото: 1MI.
Облачную с прояснениями погоду, мокрый снег в северных районах, ветер с порывами до 16 м/с и гололед прогнозируют в субботу, 16 ноября, на юге Тюменской области метеорологи. Днем термометры покажут -4…+1, в ночные часы температура воздуха составит -2…-7.

В Тюмени 16 ноября синоптики обещают пасмурную погоду, дождь со снегом в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит 0…-2, ночью столбики термометров покажут -1…0. Ветер будет дуть со скоростью 5,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:22 закат в 16:22, продолжительность дня 8 часов 0 минут.

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В Тобольске 16 ноября в течение всего дня будет идти снег с дождем. Днем ожидается до -2…-1, в темное время суток температура воздуха составит -1. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:17, закат в 16:06, продолжительность дня 7 часов 49 минут.

В Ишиме 16 ноября ожидается пасмурная погода, снег в утренние часы. Максимальная дневная температура воздуха составит -2, ночью ожидается до -1. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:01 закат в 16:12, продолжительность дня 8 часов 11 минут.

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