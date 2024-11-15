За разговорами о масле забыли о другом. В Тюмени рекордно подорожал сахар

Posted 15 ноября, 16:32
Published 15 ноября, 16:32
Modified 15 ноября, 16:34
Updated 15 ноября, 16:34
Его стоимость также постепенно и стабильно увеличивается. В некоторых супермаркетах обновление цен происходит чаще, чем обычно, а количество сахара, доступного для покупки одним человеком, иногда ограничивается.
Читательница 72.RU рассказала о странных изменениях. Она постоянно ходит в один и тот же продуктовый. Если летом 1 кг самого простого сахара стоил 58 рублей, то сейчас уже — 80 рублей.
«А дальше что, по 100 рублей за кулек?» — спрашивает читательница.
Если пойти в сетевой тюменский магазин, то можно обнаружить, что самая дешевая пачка сахара (1 кг) стоит 76 рублей с пометкой «покупай выгодно».
Действительно, дальше цены идет по возрастающей: 149рублей, 159 рублей и так далее.
Константин Калугин, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» сообщает, что за последний год сахар подорожал почти на 20%. И вот почему.
В этом году урожайность сахарной свеклы значительно снизилась из-за неблагоприятных погодных условий, и по сравнению с прошлым годом она упала примерно на 20%. Кроме того, возросли издержки на выращивание и производство: цена на горюче-смазочные материалы, рабочую силу и прочие затраты возвысилась. Также наблюдается рост цен на топливо и логистические услуги. Ожидается, что к январю цены на сахар могут увеличиться примерно на 10%.
Важно помнить и об ажиотажном спросе на сахар, как это было в пандемийный период. Это может еще больше ускорить рост цен, которые, как известно, обычно меняются только в большую сторону.
Ранее власти пояснили, почему в Тюмени стала дорогой картошка. С начала года стоимость овоща увеличилась более чем на 50%.