За разговорами о масле забыли о другом. В Тюмени рекордно подорожал сахар

В этом году урожайность сахарной свеклы значительно снизилась из-за неблагоприятных погодных условий, и по сравнению с прошлым годом она упала примерно на 20%. Кроме того, возросли издержки на выращивание и производство: цена на горюче-смазочные материалы, рабочую силу и прочие затраты возвысилась. Также наблюдается рост цен на топливо и логистические услуги. Ожидается, что к январю цены на сахар могут увеличиться примерно на 10%.