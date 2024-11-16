В Тюмени хотят изменить сквер Сибирских кошек. ФОТО

По его словам, мастер-план исторического центра Тюмени будет создан к 2025 году, проект отвечает задачам национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно проекту в областной столице также будут отремонтированы фасады зданий, проведены работы по благоустройству Городищенского лога.