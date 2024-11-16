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Posted 16 ноября, 04:40

Published 16 ноября, 04:40

Modified 16 ноября, 04:42

Updated 16 ноября, 04:42

В Тюмени хотят изменить сквер Сибирских кошек

В Тюмени хотят изменить сквер Сибирских кошек. ФОТО

16 ноября 2024, 04:40
Фото: Администрация Тюмени.

В Тюмени хотят изменить сквер Сибирских кошек

Сюжет
Благоустройство
Власти Тюмени планируют создать единую 14-километровую пешеходную сеть и «зеленые» кольца. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев в рамках презентации концепции проекта «Врата Сибири» на градостроительном форуме в Екатеринбурге.
«Такие элементы, как малое и большое кольцо, сделают исторический центр Тюмени более доступным для пешеходов, интегрируя ключевые исторические маршруты и раскрывая потенциал центральных улиц, парков и скверов. Большое кольцо охватит озеленённые территории заречных микрорайонов, включая озеро Алебашево. Будет увеличена площадь зелёных зон, протяженность пешеходной сети превысит 14 километров», — отметил мэр Афанасьев.
Фото: Администрация Тюмени

По его словам, мастер-план исторического центра Тюмени будет создан к 2025 году, проект отвечает задачам национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно проекту в областной столице также будут отремонтированы фасады зданий, проведены работы по благоустройству Городищенского лога.

Коснутся изменения и площади Солнца. Также в планах — обновление сквера Сибирских кошек — вместо кошек там появятся новые арт-объекты.

Фото: Администрация Тюмени

Ранее проект «Врата Сибири» был представлен министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Энваровичу Файзуллину. Известно, что мастер-план будут реализовывать при активной поддержке бизнеса.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в течение ближайших двух лет проведут работы по благоустройству парка «Заречный» — там высадят новые кустарники и деревья, обустроят зеленые газоны.

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