Тротуары в Тюмени перестанут посыпать солью. Власти нашли альтернативу

Posted 16 ноября, 06:05
Published 16 ноября, 06:05
Modified 16 ноября, 06:07
Updated 16 ноября, 06:07
Власти приняли решение применять гранитную крошку для борьбы с гололедом. Галит будут использовать только на перекрестках в случае образования наката.
«Протестируем новый вариант борьбы со скользкостью. Уже разработан план мероприятий, маршрутные карты, уточнены схемы прохода техники, чтобы не допускать наката на пешеходной зоне», — отметил Сорокин.
Ранее тюменцы неоднократно обращались к мэру Тюмени Максиму Афанасьеву с просьбой перестать использовать галит в областной столице. Горожане отмечали, что из-за реагентов на дорогах и тротуарах образуется «каша», состоящая из снега и грязи, ПГМ портят обувь, вызывают коррозию автомобилей.
«Наш Город» писал, что в Тюмени планируют создать зеленые кольца и провести работы по благоустройству Исторического центра. Мастер-план планируют подготовить в 2025 году.