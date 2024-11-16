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Posted 16 ноября, 06:05

Published 16 ноября, 06:05

Modified 16 ноября, 06:07

Updated 16 ноября, 06:07

В Тюмени перестанут посыпать пешеходные дорожки галитом

Тротуары в Тюмени перестанут посыпать солью. Власти нашли альтернативу

16 ноября 2024, 06:05
Фото: 1MI.

В Тюмени перестанут посыпать пешеходные дорожки галитом

Сюжет
Снег
По словам директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгения Сорокина, на пешеходных дорожках больше не будут использовать галит.

Власти приняли решение применять гранитную крошку для борьбы с гололедом. Галит будут использовать только на перекрестках в случае образования наката.

«Протестируем новый вариант борьбы со скользкостью. Уже разработан план мероприятий, маршрутные карты, уточнены схемы прохода техники, чтобы не допускать наката на пешеходной зоне», — отметил Сорокин.

Ранее тюменцы неоднократно обращались к мэру Тюмени Максиму Афанасьеву с просьбой перестать использовать галит в областной столице. Горожане отмечали, что из-за реагентов на дорогах и тротуарах образуется «каша», состоящая из снега и грязи, ПГМ портят обувь, вызывают коррозию автомобилей.

Вот в чем соль. Что не так с обработкой тюменских дорог от льда и снега?
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