Ожидайте. Власти пообещали тюменцам рост зарплат до 112 тысяч рублей

Posted 10 ноября, 07:51
Published 10 ноября, 07:51
Modified 10 ноября, 07:53
Updated 10 ноября, 07:53
В документе отмечено, что по итогам 2024 года номинальная среднемесячная заработная плата в регионе составит 83,6 тысячи рублей. Годом ранее ее размер был меньше более чем на 12 тысяч рублей или 17,5%.
В 2025 году, согласно базовому прогнозу, размер заработка тюменцев достигнет 94,4 тысячи рублей, при консервативном — 92,9 тысячи. В 2026 году при базовом прогнозе номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Тюменской области составит 103,7 тысячи, при консервативном — 100,8 тысячи, в 2027 — 112 тысяч и 108,8 тысячи рублей при базовом и консервативном прогнозах соответственно.
«Улучшение уровня жизни населения будет способствовать снижению бедности. По итогам 2024 года уровень бедности в регионе снизится до 11,1% от общей численности населения. В 2025–2027 годах увеличение реальных располагаемых доходов населения продолжится средним темпов 4,9% в год (по базовому варианту прогноза), уровень бедности снизится до 9,3% к 2027 году», — указано в документе.
Ранее «Наш Город» писал, что почти половине опрошенных аналитиками HeadHunter тюменцев не хватает заработной для покрытия всех ежемесячных минимальных расходов. 38% сообщили, что их доход не покрывает даже основные нужды.