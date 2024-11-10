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Posted 10 ноября, 07:51

Published 10 ноября, 07:51

Modified 10 ноября, 07:53

Updated 10 ноября, 07:53

В Тюменской области заработная плата достигнет 112 тысяч рублей к 2027 году

Ожидайте. Власти пообещали тюменцам рост зарплат до 112 тысяч рублей

10 ноября 2024, 07:51
Фото: 1MI.

В Тюменской области заработная плата достигнет 112 тысяч рублей к 2027 году

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Зарплата
Такие данные указаны в опубликованном прогнозе социально-экономического развития Тюменской области на 2025 год и плановые периоды 2026–2027 годов.

В документе отмечено, что по итогам 2024 года номинальная среднемесячная заработная плата в регионе составит 83,6 тысячи рублей. Годом ранее ее размер был меньше более чем на 12 тысяч рублей или 17,5%.

В 2025 году, согласно базовому прогнозу, размер заработка тюменцев достигнет 94,4 тысячи рублей, при консервативном — 92,9 тысячи. В 2026 году при базовом прогнозе номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Тюменской области составит 103,7 тысячи, при консервативном — 100,8 тысячи, в 2027 — 112 тысяч и 108,8 тысячи рублей при базовом и консервативном прогнозах соответственно.

«Улучшение уровня жизни населения будет способствовать снижению бедности. По итогам 2024 года уровень бедности в регионе снизится до 11,1% от общей численности населения. В 2025–2027 годах увеличение реальных располагаемых доходов населения продолжится средним темпов 4,9% в год (по базовому варианту прогноза), уровень бедности снизится до 9,3% к 2027 году», — указано в документе.
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Ранее «Наш Город» писал, что почти половине опрошенных аналитиками HeadHunter тюменцев не хватает заработной для покрытия всех ежемесячных минимальных расходов. 38% сообщили, что их доход не покрывает даже основные нужды.

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