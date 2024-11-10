Прислушались? Тюменские власти хотят меньше «солить» дороги

Posted 10 ноября, 06:39
Published 10 ноября, 06:39
Modified 10 ноября, 06:41
Updated 10 ноября, 06:41
«Дал поручение провести разъяснительную работу с водителями комбинированных дорожных машин о необходимости строгого соблюдения норм и регламентов при использовании ПГМ. Важно минимизировать их применение там, где это возможно, без ущерба для безопасности дорожного движения», — сообщил мэр.
Ранее жители областной столицы неоднократно обращались к городским властям с просьбой перестать засыпать реагентами автодороги и тротуары.
«В городе снег беленький. Уважаемые дорожные службы, не сыпьте „соль на рану“. Дайте поездить, походить по чистому городу, с чистыми автостеклами, походить в чистых ботинках. Это зима, мы хотим ездить (ходить) по чистому городу, надоел этот грязный зимний город каждый год», — писали тюменцы в городских пабликах
Также обращались к мэру Афанасьеву с просьбами «остановить этот ужас».
«Прошлая администрация, конечно, закупила реагенты на десятилетия вперед, но думаю, вы решите этот вопрос», — отмечали горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году для борьбы с гололедом к зимнему сезону заготовили 76,2 тысячи тонн пескосоляной смеси, а также десятки тысяч тонн хлорида натрия.