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Posted 10 ноября, 06:39

Published 10 ноября, 06:39

Modified 10 ноября, 06:41

Updated 10 ноября, 06:41

Мэр Тюмени Афанасьев поручил сократить объемы использование реагентов

Прислушались? Тюменские власти хотят меньше «солить» дороги

10 ноября 2024, 06:39
Фото: 1MI.

Мэр Тюмени Афанасьев поручил сократить объемы использование реагентов

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Снег
Поручение минимизировать применение противогололедных материалов дал дорожным службам глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.
«Дал поручение провести разъяснительную работу с водителями комбинированных дорожных машин о необходимости строгого соблюдения норм и регламентов при использовании ПГМ. Важно минимизировать их применение там, где это возможно, без ущерба для безопасности дорожного движения», — сообщил мэр.

Ранее жители областной столицы неоднократно обращались к городским властям с просьбой перестать засыпать реагентами автодороги и тротуары.

Фото: ЧС Тюмень
«В городе снег беленький. Уважаемые дорожные службы, не сыпьте „соль на рану“. Дайте поездить, походить по чистому городу, с чистыми автостеклами, походить в чистых ботинках. Это зима, мы хотим ездить (ходить) по чистому городу, надоел этот грязный зимний город каждый год», — писали тюменцы в городских пабликах

Также обращались к мэру Афанасьеву с просьбами «остановить этот ужас».

«Прошлая администрация, конечно, закупила реагенты на десятилетия вперед, но думаю, вы решите этот вопрос», — отмечали горожане.
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