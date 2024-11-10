Требуются сотни человек: дорожные службы Тюмени нуждаются в водителях

Posted 10 ноября, 07:20
Published 10 ноября, 07:20
Modified 10 ноября, 07:22
Updated 10 ноября, 07:22
По словам главы администрации Тюмени Максима Афанасьева, в дорожную отрасль города специалисты не спешат трудоустраиваться, несмотря на растущие зарплаты.
«Одна из задач руководителей ДРСУ — максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и привлекать новых сотрудников для обеспечения высокого уровня обслуживания», — заявил Афанасьев.
Заметим, что дефицит кадров отмечен не только в дорожной сфере Тюмени, но и в сфере услуг общественного транспорта. По словам директора ПАТП №1 Романа Шулепова, для работы на 89 городских автобусах ищут порядка 180 сотрудников. Сложная ситуация с кадрами сохраняется на протяжении продолжительного времени и пока существенных улучшений не оказывает даже увеличившаяся до 85 тысяч рублей заработная плата.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1 в конце октября поступили 80 новых автобусов. На линию их выпустят в ближайшее время — сразу после их оформления.