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Posted 10 ноября, 07:20

Published 10 ноября, 07:20

Modified 10 ноября, 07:22

Updated 10 ноября, 07:22

Дорожным службам Тюмени нужны водители и механизаторы

Требуются сотни человек: дорожные службы Тюмени нуждаются в водителях

10 ноября 2024, 07:20
Фото: 1MI.

Дорожным службам Тюмени нужны водители и механизаторы

В Тюмени катастрофически не хватает сотрудников автодорожной сферы. Областной столице требуется порядка 200 человек, в том числе около 100 водителей и свыше 80 механизаторов.

По словам главы администрации Тюмени Максима Афанасьева, в дорожную отрасль города специалисты не спешат трудоустраиваться, несмотря на растущие зарплаты.

«Одна из задач руководителей ДРСУ — максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и привлекать новых сотрудников для обеспечения высокого уровня обслуживания», — заявил Афанасьев.

Заметим, что дефицит кадров отмечен не только в дорожной сфере Тюмени, но и в сфере услуг общественного транспорта. По словам директора ПАТП №1 Романа Шулепова, для работы на 89 городских автобусах ищут порядка 180 сотрудников. Сложная ситуация с кадрами сохраняется на протяжении продолжительного времени и пока существенных улучшений не оказывает даже увеличившаяся до 85 тысяч рублей заработная плата.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1 в конце октября поступили 80 новых автобусов. На линию их выпустят в ближайшее время — сразу после их оформления.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Новости тюмени#Дороги#Дорожные службы#Максим Афанасьев
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