Требуются сотни человек: дорожные службы Тюмени нуждаются в водителях

Заметим, что дефицит кадров отмечен не только в дорожной сфере Тюмени, но и в сфере услуг общественного транспорта. По словам директора ПАТП №1 Романа Шулепова, для работы на 89 городских автобусах ищут порядка 180 сотрудников. Сложная ситуация с кадрами сохраняется на протяжении продолжительного времени и пока существенных улучшений не оказывает даже увеличившаяся до 85 тысяч рублей заработная плата.