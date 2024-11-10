Льготные абонементы для оплаты паркингов появятся в Тюмени

Posted 10 ноября, 07:03
Published 10 ноября, 07:03
Modified 10 ноября, 07:06
Updated 10 ноября, 07:06
Впоследствии изменения внесут в постановление правительства Тюменской области о методике расчета размера платы за пользование паркингами.
Планируется, что на абонементы автовладельцы будут вносить единовременный авансовый платеж за пользование платными парковками на несколько месяцев вперед, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на платный режим работы в ноябре перешли сразу несколько паркингов в центре города. В частности, на улицах Профсоюзной, Комсомольской, Первомайской, Немцова, Орджоникидзе, Кирова, Тургенева, Советской и Урицкого. Платная парковочная зона увеличилась почти на 600 машиномест.