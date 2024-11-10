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Posted 10 ноября, 07:03

Published 10 ноября, 07:03

Modified 10 ноября, 07:06

Updated 10 ноября, 07:06

В Тюмени введут льготные абонементы для пользования платными парковками

Льготные абонементы для оплаты паркингов появятся в Тюмени

10 ноября 2024, 07:03
Фото: 1MI.

В Тюмени введут льготные абонементы для пользования платными парковками

Ввести абонементы планирует администрация города. Как пояснили в мэрии, проект соответствующего документа уже подготовлен и находится на рассмотрении в Главном управлении строительства.

Впоследствии изменения внесут в постановление правительства Тюменской области о методике расчета размера платы за пользование паркингами.

Планируется, что на абонементы автовладельцы будут вносить единовременный авансовый платеж за пользование платными парковками на несколько месяцев вперед, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на платный режим работы в ноябре перешли сразу несколько паркингов в центре города. В частности, на улицах Профсоюзной, Комсомольской, Первомайской, Немцова, Орджоникидзе, Кирова, Тургенева, Советской и Урицкого. Платная парковочная зона увеличилась почти на 600 машиномест.

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