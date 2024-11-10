Льготные абонементы для оплаты паркингов появятся в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на платный режим работы в ноябре перешли сразу несколько паркингов в центре города. В частности, на улицах Профсоюзной, Комсомольской, Первомайской, Немцова, Орджоникидзе, Кирова, Тургенева, Советской и Урицкого. Платная парковочная зона увеличилась почти на 600 машиномест.