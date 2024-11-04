Парковки в центре Тюмени перейдут на новый режим работы

Posted 4 ноября, 06:08
Published 4 ноября, 06:08
Modified 4 ноября, 06:10
Updated 4 ноября, 06:10
Также новые платные парковки появятся на Профсоюзной, Немцова, Елецкой, в районе железнодорожного вокзала, а также Орджоникидзе, Комсомольской, Осипенко, Ленина, Перекопской, Водопроводной, Осипенко, Первомайской и т. д.
В целом зона платной парковки увеличится на 593 машиноместа и превысит 4 тысячи платных машиномест. Час аренды места на новых паркингах будет стоить 30 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2025 году число платных парковочных мест в Тюмени будет увеличено до 5 тысяч. В частности, на новый режим работы переведут паркинги в районе улиц Профсоюзной, Фабричной, Мельникайте и Малыгина.