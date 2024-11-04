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Posted 4 ноября, 06:08

Published 4 ноября, 06:08

Modified 4 ноября, 06:10

Updated 4 ноября, 06:10

В центре Тюмени с 5 ноября станут платными новые парковки

Парковки в центре Тюмени перейдут на новый режим работы

4 ноября 2024, 06:08
Фото: 1MI.

В центре Тюмени с 5 ноября станут платными новые парковки

Около 600 новых платных паковочных мест начнут работать в Тюмени с 5 ноября. На платный режим работы будут переведены паркинги на улицах Тургенева, Кирова, Урицкого, Советской.

Также новые платные парковки появятся на Профсоюзной, Немцова, Елецкой, в районе железнодорожного вокзала, а также Орджоникидзе, Комсомольской, Осипенко, Ленина, Перекопской, Водопроводной, Осипенко, Первомайской и т. д.

В целом зона платной парковки увеличится на 593 машиноместа и превысит 4 тысячи платных машиномест. Час аренды места на новых паркингах будет стоить 30 рублей.

Стоять — платить! Эффективны ли платные парковки в Тюмени?
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Ранее «Наш Город» писал, что в 2025 году число платных парковочных мест в Тюмени будет увеличено до 5 тысяч. В частности, на новый режим работы переведут паркинги в районе улиц Профсоюзной, Фабричной, Мельникайте и Малыгина.

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