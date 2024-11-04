Парковки в центре Тюмени перейдут на новый режим работы

Ранее «Наш Город» писал, что в 2025 году число платных парковочных мест в Тюмени будет увеличено до 5 тысяч. В частности, на новый режим работы переведут паркинги в районе улиц Профсоюзной, Фабричной, Мельникайте и Малыгина.