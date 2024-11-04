В Тюменской области прекращены поиски пропавшей 18-летней девушки

По словам очевидицы, девушка была крайне расстроена. Неравнодушные прохожие попытались ей помочь, вызвали сотрудников полиции. Однако до приезда полицейских Екатерина ушла. О себе тюменка ничего не рассказывала, назвала лишь имя и сообщила, что планирует найти работу в Екатеринбурге. К семье она возвращаться не планировала.