В Тюменской области прекращены поиски пропавшей 18-летней девушки

Posted 4 ноября, 05:32
Published 4 ноября, 05:32
Modified 4 ноября, 05:34
Updated 4 ноября, 05:34
Информации, где находилась несколько дней тюменка, нет. Однако, по неподтвержденным данным, Екатерина сбежала из дома в селе Петелино (Ялуторовский район) в Екатеринбург — приехала на поезде.
По словам очевидицы, девушка была крайне расстроена. Неравнодушные прохожие попытались ей помочь, вызвали сотрудников полиции. Однако до приезда полицейских Екатерина ушла. О себе тюменка ничего не рассказывала, назвала лишь имя и сообщила, что планирует найти работу в Екатеринбурге. К семье она возвращаться не планировала.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале октября завершились поиски 82-летней матери тюменского тренера по биатлону Нины Кугаевской. Пенсионерка пропала в середине сентября — ушла в лес за грибами. В начале октября ее тело было обнаружено в лесном массиве.