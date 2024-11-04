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Posted 4 ноября, 05:32

Published 4 ноября, 05:32

Modified 4 ноября, 05:34

Updated 4 ноября, 05:34

В Тюменской области прекращены поиски пропавшей 18-летней девушки

В Тюменской области прекращены поиски пропавшей 18-летней девушки

4 ноября 2024, 05:32
Фото: 1MI.
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Екатерину Кочерову искали с 31 октября. Накануне вечером волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень» сообщили, что девушка найдена живой.

Информации, где находилась несколько дней тюменка, нет. Однако, по неподтвержденным данным, Екатерина сбежала из дома в селе Петелино (Ялуторовский район) в Екатеринбург — приехала на поезде.

По словам очевидицы, девушка была крайне расстроена. Неравнодушные прохожие попытались ей помочь, вызвали сотрудников полиции. Однако до приезда полицейских Екатерина ушла. О себе тюменка ничего не рассказывала, назвала лишь имя и сообщила, что планирует найти работу в Екатеринбурге. К семье она возвращаться не планировала.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале октября завершились поиски 82-летней матери тюменского тренера по биатлону Нины Кугаевской. Пенсионерка пропала в середине сентября — ушла в лес за грибами. В начале октября ее тело было обнаружено в лесном массиве.

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