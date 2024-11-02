В Тюмени более двух суток ищут пропавшую 18-летнюю девушку

В Тюменской области пропала 18-летняя девушка

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В Тюменской области с 31 октября продолжаются поиски пропавшей Екатерины Кочеровой. В последний день октября девушка ушла из дома в селе Петелино Ялуторовского района, после чего перестала выходить на связь с родными и близкими.