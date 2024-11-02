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Posted 2 ноября, 05:46

Published 2 ноября, 05:46

Modified 2 ноября, 05:48

Updated 2 ноября, 05:48

В Тюменской области пропала 18-летняя девушка

В Тюмени более двух суток ищут пропавшую 18-летнюю девушку

2 ноября 2024, 05:46
Фото: 1MI.

В Тюменской области пропала 18-летняя девушка

Сюжет
Поиск людей
В Тюменской области с 31 октября продолжаются поиски пропавшей Екатерины Кочеровой. В последний день октября девушка ушла из дома в селе Петелино Ялуторовского района, после чего перестала выходить на связь с родными и близкими.

В ориентировке, распространенной волонтерами поискового отряда «Белая Сова» указано, что когда ее видели в последний раз, она была одета в куртку белого цвета, брюки черного цвета, кофту черного цвета, черные сапоги. Рост 1,65 метра, телосложение худощавое.

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Екатерины, просят звонить по телефонам: 02/102, +7 (34535) 2-02-02 или +7 932-32-39-911.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более двух недель продолжались поиски пропавшего жителя села Демьянка (Уватский район) Дениса Дашкевича. 18 летний юноша пропал 10 октября. К счастью, молодой человек был найден живым.

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