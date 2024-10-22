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Posted 22 октября, 11:29

Published 22 октября, 11:29

Modified 22 октября, 11:31

Updated 22 октября, 11:31

Не могут найти две недели. В Тюменской области пропал 18-летний парень

Не могут найти две недели. В Тюменской области пропал 18-летний парень

22 октября 2024, 11:29
Фото: 1MI
Почти две недели назад, 10 октября, в Уватском районе Тюменской области пропал 18-летний Денис Дашкевич. Его разыскивают волонтеры.

В Тюменской области ищут 18-летнего парня Дениса Дашкевича. Он ушел из дома 10 октября из поселка Демьянка в неизвестном направлении и не вернулся. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Есть информация, что подросток может находиться в Тобольске. Его мотивы пока неизвестны.

— Приметы: рост 186 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Одежда: светло-коричневая кофта, черные штаны, синие кроссовки, — указано в ориентировке «ЛизаАлерт» Тюменской области.

Накануне в Тюмени пропал 12-летний школьник. Его ищут более суток. Известно, что ранее подросток уже сбегал из дома.

12-летний школьник пропал в Тюмени. Его ищут более суток
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Ранее «Наш Город» писал, что в Нижнетавдинском районе нашли мертвым пропавшего 18 октября рыбака. Мужчина провалился под лед — его тело вытащили из воды спасатели.

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