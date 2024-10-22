Не могут найти две недели. В Тюменской области пропал 18-летний парень

Posted 22 октября, 11:29
Published 22 октября, 11:29
Modified 22 октября, 11:31
Updated 22 октября, 11:31
В Тюменской области ищут 18-летнего парня Дениса Дашкевича. Он ушел из дома 10 октября из поселка Демьянка в неизвестном направлении и не вернулся. Сейчас его местонахождение неизвестно.
Есть информация, что подросток может находиться в Тобольске. Его мотивы пока неизвестны.
— Приметы: рост 186 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Одежда: светло-коричневая кофта, черные штаны, синие кроссовки, — указано в ориентировке «ЛизаАлерт» Тюменской области.
Накануне в Тюмени пропал 12-летний школьник. Его ищут более суток. Известно, что ранее подросток уже сбегал из дома.
Ранее «Наш Город» писал, что в Нижнетавдинском районе нашли мертвым пропавшего 18 октября рыбака. Мужчина провалился под лед — его тело вытащили из воды спасатели.