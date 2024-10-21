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Posted 21 октября, 04:31

Published 21 октября, 04:31

Modified 21 октября, 04:36

Updated 21 октября, 04:36

12-летний школьник пропал в Тюмени. Его ищут более суток

12-летний школьник пропал в Тюмени. Его ищут более суток

21 октября 2024, 04:31
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Никита Баргачев ушел из дома в поселке Боровский 20 октября. До настоящее время ребенок на связь с родными не выходил.

Поиски школьника ведутся с 20 октября. Известно, что ранее подросток уже сбегал из дома — в Тюмень.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

В ориентировке, распространенной волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт» указано, что когда его видели в последний раз, он был одет в куртку черного цвета, брюки черного цвета, черную шапку. Рост 1,5 метра, телосложение нормальное, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые. С собой у мальчика был рюкзак голубо-зеленого цвета.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Никиты Баргачева, просят звонить по телефонам 8 (800) 700 5452 или 112.

Пропавшего на велосипеде тюменского пенсионера нашли мертвым
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Ранее «Наш Город» писал, что в Нижнетавдинском районе нашли мертвым пропавшего 18 октября рыбака. Мужчина провалился под лед — его тело вытащили из воды спасатели.

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