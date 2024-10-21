12-летний школьник пропал в Тюмени. Его ищут более суток

В ориентировке, распространенной волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт» указано, что когда его видели в последний раз, он был одет в куртку черного цвета, брюки черного цвета, черную шапку. Рост 1,5 метра, телосложение нормальное, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые. С собой у мальчика был рюкзак голубо-зеленого цвета.