12-летний школьник пропал в Тюмени. Его ищут более суток

Posted 21 октября, 04:31
Published 21 октября, 04:31
Modified 21 октября, 04:36
Updated 21 октября, 04:36
Поиски школьника ведутся с 20 октября. Известно, что ранее подросток уже сбегал из дома — в Тюмень.
В ориентировке, распространенной волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт» указано, что когда его видели в последний раз, он был одет в куртку черного цвета, брюки черного цвета, черную шапку. Рост 1,5 метра, телосложение нормальное, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые. С собой у мальчика был рюкзак голубо-зеленого цвета.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Никиты Баргачева, просят звонить по телефонам 8 (800) 700 5452 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Нижнетавдинском районе нашли мертвым пропавшего 18 октября рыбака. Мужчина провалился под лед — его тело вытащили из воды спасатели.