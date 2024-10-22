Выжить на рыбалке: что нужно запретить, чтобы рыбаки не тонули в Тюменской области

Полицейский, увидев тонущего мужчину на озере, быстро запрыгнул в лодку, которая была припаркована у берега, и начал грести по заледеневшему озеру, пробивая ледяные оковы веслами. В то же время он не переставал говорить с утопающим, чтобы мужчина не терял надежду и не сдавался в момент, когда холодная вода сковывала его тело. На подмогу прибыли еще двое местных жителей на лодках, и коллективными усилиями мужчину удалось спасти.