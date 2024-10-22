Выжить на рыбалке: что нужно запретить, чтобы рыбаки не тонули в Тюменской области

Posted 22 октября, 09:19
Published 22 октября, 09:19
Modified 22 октября, 09:21
Updated 22 октября, 09:21
В октябре в Тюменской области рыбалка становится не только увлекательным занятием, но и потенциально опасным. В этот период вода начинает быстро остывать, и условия на реках и озерах могут меняться очень резко. Особенно это касается малых водоемов, где лед начинает образовываться, и неосторожные рыбаки могут стать жертвами трагических происшествий. Осенью, когда температура колеблется, а ветер усиливается, поверхность воды может выглядеть безопасной, но на самом деле скрывает серьезные риски.
Так, только в октябре стало известно о гибели трех рыбаков. Так 3-го числа стало известно, что ушедший на рыбалку в Армизонском районе 73-летний пенсионер, утонул в близлежащем водоеме. Его тело смогли найти лишь спустя 2 дня после заявления супруги в полицию.
Позже стало известно о гибели 72-летнего мужчины в озере Кислом Ишимского района. Его сначала пытались найти поисковики, они видели в водоеме одинокую лодку, но пропашего в округе не было. Позже тело рыбака нашли на берегу очевидцы. Следователи не обнаружили на нем признаков насильственной смерти.
Самым молодым погибшим в этом месяце был 48-летний рыбак из Нижнетавдинского района, которых ушел ловить рыбу на озеро Малое Аракчино и утонул. Было установлено, что мужчина провалился под неокрепший лед. Это первый подобный случай в этом году.
Однако одного рыбака в этом месяце все же удалось спасти, ему на помощь прибыл полицейский, которому сообщили о криках выпавшего из лодки 66-летнего мужчины в Сладковском районе. Спасатель получил звонок от знакомого и оперативно прибыл на место происшествия.
Полицейский, увидев тонущего мужчину на озере, быстро запрыгнул в лодку, которая была припаркована у берега, и начал грести по заледеневшему озеру, пробивая ледяные оковы веслами. В то же время он не переставал говорить с утопающим, чтобы мужчина не терял надежду и не сдавался в момент, когда холодная вода сковывала его тело. На подмогу прибыли еще двое местных жителей на лодках, и коллективными усилиями мужчину удалось спасти.
Оказалось, что утонувший был пенсионером, который случайно выпал из лодки. Судно перевернулось и почти сразу ушло под воду, мужчина находился в воде около получаса.
Произошедшее с последним рыбаком специалист по безопасности жизнедеятельности Надежда Тихоненко называет чудом. Не так часто тонущему удается столько долгое время удерживаться на воде и не всегда его крики могут услышать люди в округе.
«На самом деле, с учетом того, что чаще трагедии касаются рыбаков пожилого возраста, я бы выступила за запрет их выхода на рыбалку вне берега. Но запретила бы выходить в одиночку. Также допустимо организовать патрули среди местных жителей, которые бы проверяли обстановку на водоемах и в случае чего звали бы спасателей», — считает Тихоненко.
Эксперт говорит о том, что из-за того, что многие рыбаки предпочитают выходить на воду в одиночку, увеличиваются риски возникновения трагедий. Наличие компании может значительно повысить шансы на выживание в критической ситуации. Поэтому рекомендуется рыбачить в группах, что дополнительно создаст более дружелюбную атмосферу и позволит рыбакам делиться опытом и присматривать друг за другом.
Также Надежда говорит о том, что, особенно в сельских поселениях, необходимо проводить регулярные профилактические работы, а также обучать рыбаков основам безопасности на воде. Важно, чтобы все любители рыбной ловли знали, как правильно оценивать состояние льда и как действовать в случае чрезвычайной ситуации.
«Понятное дело, что запретить сельскому рыбаку ничего не получится, но пара подробных рассказов о трагедиях с фотографиями могут помочь им задуматься о безопасности», — предлагает специалист.
Также она рекомендует домочадцам рыбаков чаще вести с ними беседы о безопасности и навещать их в местах рыбной ловли.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что рыбак из Тюменской области похвастался крупным уловом в социальных сетях. По его словам, рыбачил он на реке Ишим и достал из воды огромную щуку.