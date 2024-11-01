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Posted 1 ноября, 16:18

Published 1 ноября, 16:18

Modified 1 ноября, 16:20

Updated 1 ноября, 16:20

Известный урбанист выступил против создания транспортных колец вокруг Тюмени

«Я вообще не понимаю этой истории». Урбанист выступил против колец вокруг Тюмени

1 ноября 2024, 16:18
Фото: 1MI.

Известный урбанист выступил против создания транспортных колец вокруг Тюмени

Для города более важно организовать железнодорожный обход.

В программе «Диалоги о городе» архитектор-градостроитель и независимый консультант по вопросам городского планирования Александр Антонов раскритиковал идею создания транспортных колец вокруг Тюмени.

«Я вообще не понимаю этой истории с кольцами. По кругу ездить нет никакого смысла. Например, есть обход с юга [города], зачем строить кольцо с севера? Какой транспорт [эта дорога] будет пропускать? Половина кольца не нужна, вот я про что», — уверен архитектор.

По мнению эксперта, для города гораздо важнее организовать железнодорожный обход, чтобы исключить грузовой трафик из центра Тюмени. Это даст возможность переориентировать железнодорожные пути под пассажирские перевозки и внедрить городскую электричку.

Стоит отметить, что обсуждения о создании городской электрички в Тюмени продолжаются уже больше года. Сначала в РЖД проявили готовность реализовать этот проект, но в октябре в мэрии сообщили, что запуск электропоездов на существующих линиях может негативно сказаться на качестве жизни жителей ближайших домов.

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Ранее Александр Антонов высказал мнение, что Тюмень непременно должна стать городом-миллионником.

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