«Я вообще не понимаю этой истории». Урбанист выступил против колец вокруг Тюмени

Стоит отметить, что обсуждения о создании городской электрички в Тюмени продолжаются уже больше года. Сначала в РЖД проявили готовность реализовать этот проект, но в октябре в мэрии сообщили, что запуск электропоездов на существующих линиях может негативно сказаться на качестве жизни жителей ближайших домов.