«Я вообще не понимаю этой истории». Урбанист выступил против колец вокруг Тюмени

Posted 1 ноября, 16:18
Published 1 ноября, 16:18
Modified 1 ноября, 16:20
Updated 1 ноября, 16:20
В программе «Диалоги о городе» архитектор-градостроитель и независимый консультант по вопросам городского планирования Александр Антонов раскритиковал идею создания транспортных колец вокруг Тюмени.
«Я вообще не понимаю этой истории с кольцами. По кругу ездить нет никакого смысла. Например, есть обход с юга [города], зачем строить кольцо с севера? Какой транспорт [эта дорога] будет пропускать? Половина кольца не нужна, вот я про что», — уверен архитектор.
По мнению эксперта, для города гораздо важнее организовать железнодорожный обход, чтобы исключить грузовой трафик из центра Тюмени. Это даст возможность переориентировать железнодорожные пути под пассажирские перевозки и внедрить городскую электричку.
Стоит отметить, что обсуждения о создании городской электрички в Тюмени продолжаются уже больше года. Сначала в РЖД проявили готовность реализовать этот проект, но в октябре в мэрии сообщили, что запуск электропоездов на существующих линиях может негативно сказаться на качестве жизни жителей ближайших домов.