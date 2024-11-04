Тюменский «Стройлесбанк» и МФЦ «Калинка» продадут на аукционе

В судебных актов указано, что семья Казаковых направила в суд с иск с требованием признать действительным завещание, составленное 21 октября 2019 в Княжестве Монако, в котором было указано, что единственными наследниками являются Казаковы. В 2022 суд требования Казаковых удовлетворил — они стали наследниками вместо бывшей жены Бурлакова и их дочерей. Однако определением Верховного суда РФ от 30 января 2024 судебные акты отменены, а дело направили на новое рассмотрение.