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Posted 4 ноября, 05:03

Published 4 ноября, 05:03

Modified 4 ноября, 05:07

Updated 4 ноября, 05:07

Тюменский «Стройлесбанк» и МФЦ «Калинка» продадут на аукционе

Тюменский «Стройлесбанк» и МФЦ «Калинка» продадут на аукционе

4 ноября 2024, 05:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Активы тюменского олигарха Олега Бурлакова, ранее входившего в сотню богатейших людей рейтинга Forbes, продадут с молотка. Причина — долг в размере более 150 миллиардов рублей перед супругом сестры Николаем Казаковым.

В решении суда Санкт-Петербурга указано, что на продажу выставят 10 объектов имущества должника, в числе которых «Тюмень-Хилтон», «Стройлесбанк», «Офис-2009», «Офис-2012».

По словам управляющего партнера юридической компании «Аспект» Степана Матаева, из судебного акта по одному из дел, связанных с наследством Бурлакова, известно, что на балансе компании «Офис-2009» находится здание МФЦ «Калинка».

По его словам, иск о банкротстве — это юридический инструмент четы Казаковых в борьбе за наследство Олега Бурлакова.

Напомним, Олег Бурлаков скончался в 2021 году от коронавирусной инфекции. И с того времени ведется борьба за наследство между его родственниками. А именно — дочерьми и супругой Бурлакова и супругами Казаковыми.

В судебных актов указано, что семья Казаковых направила в суд с иск с требованием признать действительным завещание, составленное 21 октября 2019 в Княжестве Монако, в котором было указано, что единственными наследниками являются Казаковы. В 2022 суд требования Казаковых удовлетворил — они стали наследниками вместо бывшей жены Бурлакова и их дочерей. Однако определением Верховного суда РФ от 30 января 2024 судебные акты отменены, а дело направили на новое рассмотрение.

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Известно, что Бурлаковы 2 ноября 2024 года подали апелляционную жалобу на решение о реализации имущества покойного олигарха, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что семья тюменского военного, погибшего в зоне СВО, пытается бороться за деньги с его супругой. Погибший женился за три дня до гибели.

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