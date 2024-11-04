Тюменский «Стройлесбанк» и МФЦ «Калинка» продадут на аукционе

Posted 4 ноября, 05:03
Published 4 ноября, 05:03
Modified 4 ноября, 05:07
Updated 4 ноября, 05:07
В решении суда Санкт-Петербурга указано, что на продажу выставят 10 объектов имущества должника, в числе которых «Тюмень-Хилтон», «Стройлесбанк», «Офис-2009», «Офис-2012».
По словам управляющего партнера юридической компании «Аспект» Степана Матаева, из судебного акта по одному из дел, связанных с наследством Бурлакова, известно, что на балансе компании «Офис-2009» находится здание МФЦ «Калинка».
По его словам, иск о банкротстве — это юридический инструмент четы Казаковых в борьбе за наследство Олега Бурлакова.
Напомним, Олег Бурлаков скончался в 2021 году от коронавирусной инфекции. И с того времени ведется борьба за наследство между его родственниками. А именно — дочерьми и супругой Бурлакова и супругами Казаковыми.
В судебных актов указано, что семья Казаковых направила в суд с иск с требованием признать действительным завещание, составленное 21 октября 2019 в Княжестве Монако, в котором было указано, что единственными наследниками являются Казаковы. В 2022 суд требования Казаковых удовлетворил — они стали наследниками вместо бывшей жены Бурлакова и их дочерей. Однако определением Верховного суда РФ от 30 января 2024 судебные акты отменены, а дело направили на новое рассмотрение.
Известно, что Бурлаковы 2 ноября 2024 года подали апелляционную жалобу на решение о реализации имущества покойного олигарха, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что семья тюменского военного, погибшего в зоне СВО, пытается бороться за деньги с его супругой. Погибший женился за три дня до гибели.