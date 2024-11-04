Мокрый снег и ветер: прогноз погоды в Тюмени на 4 ноября

Posted 4 ноября, 03:37
Published 4 ноября, 03:37
Modified 4 ноября, 03:39
Updated 4 ноября, 03:39
В Тюмени 4 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -3…-1, в вечерние часы ожидается до -3 Скорость ветра составит 7,9 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:55 закат в 16:7, продолжительность дня 8 часов 52 минуты.
В Тобольске 4 ноября ожидается пасмурная погода, дождь со снегом во второй половине дня. Утром и днем термометры покажут -1…-3, ночью температура воздуха составит до -1…-2. Скорость ветра составит 6,9 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:49, закат в 16:31, продолжительность дня 8 часов 42 минуты.
В Ишиме 4 ноября метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду. Утром и днем ожидается до -1…-4, ночью термометры покажут -1…-3. Ветер будет дуть со скоростью 7,5 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:36 закат в 16:35, продолжительность дня 8 часов 59 минут.