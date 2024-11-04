nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 03:37

Published 4 ноября, 03:37

Modified 4 ноября, 03:39

Updated 4 ноября, 03:39

Мокрый снег и ветер: прогноз погоды в Тюмени на 4 ноября

Мокрый снег и ветер: прогноз погоды в Тюмени на 4 ноября

4 ноября 2024, 03:37
Фото: 1MI.
4 ноября на юге Тюменской области метеорологи прогнозируют ураганный ветер с порывами до 15-20 м/с, мокрый снег. Днем температура воздуха составит -3…+2, в ночные часы столбики термометров опустятся до -2…-7.

В Тюмени 4 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -3…-1, в вечерние часы ожидается до -3 Скорость ветра составит 7,9 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:55 закат в 16:7, продолжительность дня 8 часов 52 минуты.

Огромный протуберанец угрожает магнитосфере Земли. Что ждать тюменцам?
Узнать подробнее

В Тобольске 4 ноября ожидается пасмурная погода, дождь со снегом во второй половине дня. Утром и днем термометры покажут -1…-3, ночью температура воздуха составит до -1…-2. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:49, закат в 16:31, продолжительность дня 8 часов 42 минуты.

В Ишиме 4 ноября метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду. Утром и днем ожидается до -1…-4, ночью термометры покажут -1…-3. Ветер будет дуть со скоростью 7,5 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:36 закат в 16:35, продолжительность дня 8 часов 59 минут.

Читайте также:
Штормовое предупреждение объявили в Тюменской областиТюменская порнозвезда угодила с нервным срывом в больницуНеурожай, засуха и санкции: тюменские кофейни готовятся поднять цены на кофе
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика