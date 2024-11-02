В Тюмени решат проблему с парковками, однако придется заплатить

Как сообщают в городской администрации, в ближайшем будущем в Тюмени в рамках проекта единого парковочного пространства организуют более 1,5 тысяч новых машино-мест. Сам проект реализуется в три этапа. Каждый из этапов предполагает открытие парковок в определенном районе города. В частности, в следующем году количество мест увеличат в районе драмтеатра.