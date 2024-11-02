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Posted 2 ноября, 03:46

Published 2 ноября, 03:46

Modified 2 ноября, 03:48

Updated 2 ноября, 03:48

В Тюмени появится более 1,5 тысяч новых платных парковочных мест

В Тюмени решат проблему с парковками, однако придется заплатить

2 ноября 2024, 03:46
Фото: 1MI.

В Тюмени появится более 1,5 тысяч новых платных парковочных мест

Количество платных парковочных мест уже в 2025 году вырастет на 40% — с 3458 до 5000. Стоимость одного часа парковки составит от 20 до 50 рублей.

Как сообщают в городской администрации, в ближайшем будущем в Тюмени в рамках проекта единого парковочного пространства организуют более 1,5 тысяч новых машино-мест. Сам проект реализуется в три этапа. Каждый из этапов предполагает открытие парковок в определенном районе города. В частности, в следующем году количество мест увеличат в районе драмтеатра.

«Предполагается перевести на платный режим участок с парковками в границах улиц Профсоюзной, Фабричной, Мельникайте и Малыгина», — заявили в пресс-службе мэрии.

На текущий момент плата за одно парковочное место составляет от 20 до 50 рублей в час. Стоимость зависит от максимального уровня заполняемости парковочного пространства.

С 5 ноября парковка станет платной в районе улиц Тургенева, Первомайской и Советской. Здесь уже известен фиксированный размер почасовой платы — 30 рублей. Кроме того, за парковку в будние дни на набережной теперь придется платить круглосуточно.

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Ранее мы писали подробный материал о преимуществах и недостатках платных парковок в Тюмени. Кроме того, мы узнали мнение горожан по этой теме.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Парковки#Развитие города
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