В Тюмени решат проблему с парковками, однако придется заплатить

Posted 2 ноября, 03:46
Published 2 ноября, 03:46
Modified 2 ноября, 03:48
Updated 2 ноября, 03:48
Как сообщают в городской администрации, в ближайшем будущем в Тюмени в рамках проекта единого парковочного пространства организуют более 1,5 тысяч новых машино-мест. Сам проект реализуется в три этапа. Каждый из этапов предполагает открытие парковок в определенном районе города. В частности, в следующем году количество мест увеличат в районе драмтеатра.
«Предполагается перевести на платный режим участок с парковками в границах улиц Профсоюзной, Фабричной, Мельникайте и Малыгина», — заявили в пресс-службе мэрии.
На текущий момент плата за одно парковочное место составляет от 20 до 50 рублей в час. Стоимость зависит от максимального уровня заполняемости парковочного пространства.
С 5 ноября парковка станет платной в районе улиц Тургенева, Первомайской и Советской. Здесь уже известен фиксированный размер почасовой платы — 30 рублей. Кроме того, за парковку в будние дни на набережной теперь придется платить круглосуточно.
Ранее мы писали подробный материал о преимуществах и недостатках платных парковок в Тюмени. Кроме того, мы узнали мнение горожан по этой теме.