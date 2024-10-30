Стоять — платить! Эффективны ли платные парковки в Тюмени?

Posted 30 октября, 06:26
Published 30 октября, 06:26
Modified 30 октября, 06:28
Updated 30 октября, 06:28
В ноябре 2021 года в Тюмени запустили зону платных стоянок. Администрация объяснила данное новшество тем, что это решение поможет разгрузить центр города от автомобилей, обеспечит возможность водителям, которые приехали в центр Тюмени по делам, легко найти место для парковки и снизит количество пробок на дорогах. Обещали, что цена часа будет составлять 30 рублей.
Однако к настоящему моменту парковка на некоторых территориях достигает 50 рублей. Да и припарковаться в центре все еще проблематично, несмотря на постоянное расширение зоны платного паркинга.
Одна цель выполнена точно — платные парковки пополняют городской бюджет. Как сообщил руководитель «Тюменьгортранса» Алексей Санник, только за третий квартал платные парковки принесли городу 29,5 миллиона рублей, что превышает аналогичные показатели 2024 года на 2,9 миллиона.
Тюменцы все еще к платному парковочному пространству относятся неоднозначно.
«Это вообще невообразимо, люди приезжают в центр работать, а ставить машины приходится далеко от работы и в дождь, и в снег, идём далеко! Это просто ужасно! А платить за платную парковку ежедневно, учитывая, что работаешь 24/7, не хватит и всей зарплаты», — негодует тюменка Ирина Фомкина.
У этой девушки много единомышленников, но есть и те, кто придерживается противоположного мнения.
«А вы не задумывались, что, ставя свою машину на парковочное место на восемь часов, вы у кого-то отбираете возможность припарковаться на этом месте даже минут на десять? Вот именно это и есть ущемление в правах. Вроде место общее, но 90% времени занято кем-то одним по обезьяньему закону „кто успел, тот и съел“. Так что платные парковки, напротив, хоть как-то выравнивают водителей в их правах и возможностях, т. к. занять место на неприлично продолжительное время уже не будет в чьих-либо интересах, и это место действительно станет общим, а не застолблённым», — считает тюменец Лев.
Некоторые горожане, наблюдая за жаркими спорами предпочитают более юмористический путь и пишут: «Шёл 2031 год. Вот наконец-то и на Войновке стали платные парковки».
Мы решили узнать у экспертов, как они оценят реализацию плана по платным парковкам в Тюмени и можно ли сейчас сказать, что это решение показало свою эффективность. Специалисты выделили плюсы и минусы платных парковок в городе, чтобы объективно показать, как реализован план «разгрузки» городского центра.
Логист Евгений Суворов считает себя сторонником платных парковок. Он отмечает, что введения платы за остановку в деловом центре Тюмени помогло более эффективно регулировать потоки транспорта.
«Платные парковки помогают снизить загруженность центральных улиц. Автомобилисты начинают более тщательно планировать свои поездки, что способствует уменьшению количества машин в центре и, в том числе, улучшению условий для пешеходов», — говорит специалист.
Также он говорит о том, что платные парковки помогли простимулировать тюменцев чаще использовать общественный транспорт, а не личные автомобили, что также снижает загруженность центральных улиц и считается экологичным решением, так как это, в свою очередь, способствует снижению вредных выбросов и улучшению экологической ситуации в городе.
По словам логиста, технологии, которые позволяют отслеживать наличие свободных мест в реальном времени, помогают снизить время на поиск парковки и улучшить общее качество обслуживания, что называется парковочный менеджмент, которого раньше в городе практически не было.
Экономист Леонид Вараксин тоже скорее положительно относится к платным парковкам в Тюмени. Он отмечает, что это решение не только пополнило городской бюджет, но и увеличило обороты коммерческих заведений в центре города, что положительно влияет на экономическую обстановку.
«„Ничего плохого в пополнении бюджета таким путем я не вижу. Никого не заставляют платить. У всех есть право выбора. К тому же средства, которые идут в бюджет, потом пойдут, вероятно, на развитие городской инфраструктуры, в том числе и условий для автомобилистов», — говорит эксперт.
Однако не все из вышеперечисленных факторов оцениваются исключительно положительно. Например, попытки пересадить тюменцев на общественный транспорт привели к тому, что в часы пик ситуация в автобусах стала ещё более напряжённой: все места заняты, и люди вынуждены стоять, тесня друг друга.
Коллега Леонида Вараксина, экономист Ирина Меняйлова, все же считает платные парковки не совсем удачно реализованным решением. Среди минусов она выделяет увеличение финансовой нагрузки на автомобилистов.
«Платные парковки создают дополнительные расходы для водителей, что может негативно сказаться на их финансовом состоянии. Особенно это актуально для людей с низким уровнем дохода, и для тех, кому по работе часто приходится использовать свои автомобили в центре. В этом плане нужны условия для сотрудников, которым приходится платить за парковки из-за условий работы», — считает специалист.
Меняйлова говорит и о том, что платные парковки — это не только прибыль, но и расходы. Содержание и обслуживание этих территорий требует значительных затрат на администрирование и контроль. Нужно обеспечить наличие патрулей для предотвращения незаконной парковки и контроля за оплатой, что может стать дополнительной нагрузкой на бюджет.
Также она указывает, что «платный центр» снижает доступность местной инфраструктуры для жителей центральной части, так как их бесплатные места у дома или во дворе занимают приезжие, которые пытаются сэкономить на латной парковке.
Аварийный комиссар Владимир Мельников говорит о том, что изначально, когда только открывались платные парковки, предполагалось, что это решение снизит частотность незаконной парковки и освободить 20-30% мест, чтобы всем их хватало. Однако ни одной из этих задач достигнуть не удалось — люди стали чаще незаконно парковаться, а на парковках часто вовсе нет мест.
«Введение платных парковок, как мне кажется, приводит к увеличению случаев незаконной парковки. У той же „Короны“ постоянно „ставят на аварийку“ и стоят часами, причем чаще, чем раньше. Также пытаются в бесплатных зонах неподобающе разместить автомобиль», — говорит специалист.
Также, как отмечает социолог Наталья Девлешова, большинство тюменцев все же пока негативно относятся к платным парковкам, а потому можно говорить о негативном восприятии населения.
«Многие жители и гости города могут воспринимать платные парковки как меру, направленную на извлечение прибыли, а не на решение транспортных проблем. Это может вызвать недовольства, особенно если система не так эффективно реализована», — отмечает эксперт.
Платные парковки в центре Тюмени имеют как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, они способствуют улучшению транспортной ситуации и наполняют бюджет города, с другой — создают дополнительные финансовые нагрузки на автомобилистов и не всегда эффективно выполняют поставленные задачи.
Однако стоит учитывать, что в проект развития парковочного пространства войдет до 5,5 тысяч парковочных мест центральной части города в границах улиц Республики, Ямской, Казанской, Луначарского, Ленина, Перекопской, Герцена, Мориса Тореза — Северной — Профсоюзной и Советской.
Третий этап создания платного парковочного пространства начался только в августе текущего года. С 5 ноября 2024 года на платный режим переведут парковки по улицам Первомайской, Советской, Семакова, Елецкой, Тургенева, Кирова, Урицкого, Привокзальной. Специалисты допускают, что стоит дождаться полной реализации плана по платным парковкам, чтобы дать объективную оценку, однако стоит учитывать то, что уже сейчас назрели проблемы, которые стоит решать для более эффективного внедрения платных парковок в дальнейшем. Так, например, важно оценить поток людей, которые используют общественный транспорт, и обеспечить населению комфортные условия в автобусах. Также важно позаботиться о жителях центра, у которых отбирают их придомовые территории, и усилить контроль за сторонниками незаконной парковки.
Для достижения оптимального баланса между интересами автомобилистов и города необходимо тщательно продумывать и адаптировать систему платных парковок, учитывая мнения и потребности всех заинтересованных сторон.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что у тюменского железнодорожного вокзала за час стоянки жителям и гостям города придется заплатить от 20 до 50 рублей в зависимости от места.