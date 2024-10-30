Стоять — платить! Эффективны ли платные парковки в Тюмени?

Третий этап создания платного парковочного пространства начался только в августе текущего года. С 5 ноября 2024 года на платный режим переведут парковки по улицам Первомайской, Советской, Семакова, Елецкой, Тургенева, Кирова, Урицкого, Привокзальной. Специалисты допускают, что стоит дождаться полной реализации плана по платным парковкам, чтобы дать объективную оценку, однако стоит учитывать то, что уже сейчас назрели проблемы, которые стоит решать для более эффективного внедрения платных парковок в дальнейшем. Так, например, важно оценить поток людей, которые используют общественный транспорт, и обеспечить населению комфортные условия в автобусах. Также важно позаботиться о жителях центра, у которых отбирают их придомовые территории, и усилить контроль за сторонниками незаконной парковки.