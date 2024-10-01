Нарушителям предоставят скидки: в Тюмени изменят суммы штрафов за платные парковки

Posted 1 октября, 07:11
Published 1 октября, 07:11
Modified 1 октября, 07:13
Updated 1 октября, 07:13
Предлагается ввести скидку 50% для тех, кто производит оплату в течение 20 дней. Автовладельцы, которые получат уведомление о начисленном штрафе по почте, смогут восстановить этот срок через суд. Скидку предлагается не распространять на должностных и юридических лиц.
«Гражданин, который нарушил правила пользования парковкой общего пользования в части неуплаты за размещение транспортного средства на парковке на 10 минут понесет такое же наказание, как и гражданин, нарушивший указанные правила на 2 часа. Аналогичную ответственность понесет юридическое лицо, несмотря на то, что размер штрафа для физического и юридического лица имеет различную имущественную нагрузку и, соответственно, различный превентивный эффект. В случае с гражданином размер штрафа является чрезмерным, а в случае с юридическим лицом — не достигает цели наказания», — указано в пояснительной записке в законопроекту.
Народные избранники считают, что предоставление скидки позволит восстановить справедливость, а также повысить собираемость штрафов.
«Данная мера позволит значительно увеличить собираемость штрафов, исключить случаи необоснованного и формального обжалования постановлений, снизив нагрузку на должностных лиц, осуществляющих производство по делам об административных правонарушениях и их рассмотрение, а также сократить число направляемых для принудительного исполнения постановлений, административный штраф по которым не был оплачен добровольно», — отмечено в документе.
Нововведение в случае одобрения депутатами Тюменской областной Думы вступит в силу с 1 января 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени с 5 ноября увеличат число платных паркингов. Новые платные парковки начнут работать на Первомайской, Семакова, Советской и других улицах.
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