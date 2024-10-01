Нарушителям предоставят скидки: в Тюмени изменят суммы штрафов за платные парковки

Предлагается ввести скидку 50% для тех, кто производит оплату в течение 20 дней. Автовладельцы, которые получат уведомление о начисленном штрафе по почте, смогут восстановить этот срок через суд. Скидку предлагается не распространять на должностных и юридических лиц.