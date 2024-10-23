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Posted 23 октября, 15:01

Published 23 октября, 15:01

Modified 23 октября, 15:03

Updated 23 октября, 15:03

Тюменцы ищут стрелявшего по автобусу в центре города

Стрельба по автобусу в центре Тюмени. Показания свидетелей расходятся

23 октября 2024, 15:01
Фото: 1MI

Тюменцы ищут стрелявшего по автобусу в центре города

В Тюмени в социальных сетях распространилась новость о стрельбе по автобусу №73. По сообщениям пользователей, неизвестный выстрелил в заднее стекло автобуса.

Тюменцы объяснили разбитое стекло в городской маршрутке стрельбой: фотографии инцидента быстро попали в социальные сети. Полиция сообщила, что заявлений от водителя или свидетелей не поступало, но, тем не менее, они не оставят это событие без внимания.

«Эту информацию проверяют сотрудники полиции», — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Позднее было уточнено, что факт стрельбы не был подтвержден. Стекло могло разбиться из-за особенностей конструкции автобуса, что также подтвердили представители транспортной компании.

В пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что по этому делу проводится проверка.

«На момент публикации заметки сообщений в полицию по данному факту не поступало. По информации, размещенной в социальных сетях, силовиками проводится проверка», — добавили в ведомстве.
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Ранее сообщалось, что тюменцам придется дальше мириться с давкой в автобусах.

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#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Стрельба
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