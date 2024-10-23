Стрельба по автобусу в центре Тюмени. Показания свидетелей расходятся

Posted 23 октября, 15:01
Published 23 октября, 15:01
Modified 23 октября, 15:03
Updated 23 октября, 15:03
Тюменцы объяснили разбитое стекло в городской маршрутке стрельбой: фотографии инцидента быстро попали в социальные сети. Полиция сообщила, что заявлений от водителя или свидетелей не поступало, но, тем не менее, они не оставят это событие без внимания.
«Эту информацию проверяют сотрудники полиции», — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Позднее было уточнено, что факт стрельбы не был подтвержден. Стекло могло разбиться из-за особенностей конструкции автобуса, что также подтвердили представители транспортной компании.
В пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что по этому делу проводится проверка.
«На момент публикации заметки сообщений в полицию по данному факту не поступало. По информации, размещенной в социальных сетях, силовиками проводится проверка», — добавили в ведомстве.