Стрельба по автобусу в центре Тюмени. Показания свидетелей расходятся

Тюменцы объяснили разбитое стекло в городской маршрутке стрельбой: фотографии инцидента быстро попали в социальные сети. Полиция сообщила, что заявлений от водителя или свидетелей не поступало, но, тем не менее, они не оставят это событие без внимания.