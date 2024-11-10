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Posted 10 ноября, 04:32

Published 10 ноября, 04:32

Modified 10 ноября, 04:35

Updated 10 ноября, 04:35

Житель Ямала погиб в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

На тюменской трассе в ДТП погиб житель Ямала

10 ноября 2024, 04:32
Фото: ГАИ ТО.

Житель Ямала погиб в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла в субботу вечером в Уватском районе. На 542-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись Opel Mokka с прицепом и грузовик Volvo.

По предварительным данным, водитель Opel выехал на встречную полосу движения, где врезался в большегруз. От удара 57-летний водитель последнего съехал с проезжей части в кювет.

Фото: ГАИ ТО

В результате аварии 65-летний водитель легкового авто, житель города Губкинский, погиб. Он скончался по пути в больницу.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

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