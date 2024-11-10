На тюменской трассе в ДТП погиб житель Ямала

Posted 10 ноября, 04:32
Published 10 ноября, 04:32
Modified 10 ноября, 04:35
Updated 10 ноября, 04:35
По предварительным данным, водитель Opel выехал на встречную полосу движения, где врезался в большегруз. От удара 57-летний водитель последнего съехал с проезжей части в кювет.
В результате аварии 65-летний водитель легкового авто, житель города Губкинский, погиб. Он скончался по пути в больницу.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени в пятницу утром пассажирский автобус врезался в опору камеры видеофиксации. В ДТП пострадали 10 пассажиров.