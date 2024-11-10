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Posted 10 ноября, 05:15

Published 10 ноября, 05:15

Modified 10 ноября, 05:19

Updated 10 ноября, 05:19

В Тюменской области открыли новый термальный источник

Самый горячий из всех: новый термальный комплекс начал работать в Тюменской области

10 ноября 2024, 05:15
Фото: администрация Тобольского района.

В Тюменской области открыли новый термальный источник

Термальный источник открыли накануне под Тобольском, в нескольких километрах от деревни Шестакова. Об этом сообщил глава администрации Тобольска Петр Вагин.

По его словам, в регионе с каждым годом набирает популярность отдых на термальных источниках. Новый проект станет привлекательным местом для проведения семейного досуга, как у жителей Тобольска, так и у гостей города и тюменского региона.

По информации администрации Тобольского района, новый геотермальный комплекс является одним из самых горячих в Тюменской области на выходе из скважины температура воды составляет 67 °C. В бассейне под открытым небом воду охлаждают до 42 °C.

Фото: тг-канал Петр Вагин

Площадь зоны для купания составляет 170 квадратных метров, площадь термального комплекса в целом 47 тысяч квадратных метров. На территории обустроены зона отдыха, кафе, бассейн с гидромассажными пушками и джакузи. В перспективе там появятся гостиничный комплекс, дома отдыха, паркинг.

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Ранее «Наш Город» писал, что проект строительства геотермального комплекса под Тобольском входит в число приоритетных инвестпроектов Тюменской области. Реализуется компанией «Тюменские минеральные воды» при поддержке регионального правительства и компании СИБУР.

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