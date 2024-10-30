Еще одна льгота. Тюменские ветераны смогут пользоваться платными парковками бесплатно

Posted 30 октября, 11:13
Published 30 октября, 11:13
Modified 30 октября, 11:42
Updated 30 октября, 11:42
При этом, для получения такой возможности ветеранам нужно подать соответствующее заявление по ссылке, размещенной в соответствующей новости на сайте администрации. К нему нужно приложить паспорт, удостоверение ветерана действий и документ, подтверждающий факт постоянного проживания заявителя в городе Тюмени.
После этого имя заявителя вносится в специальный реестр и ветеран сможет пользоваться льготой два часа. После этого за стоянку придется доплачивать.