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Posted 30 октября, 11:13

Published 30 октября, 11:13

Modified 30 октября, 11:42

Updated 30 октября, 11:42

Тюменские ветераны смогут пользоваться платными парковками бесплатно

Еще одна льгота. Тюменские ветераны смогут пользоваться платными парковками бесплатно

30 октября 2024, 11:13
Фото: 1MI.

Тюменские ветераны смогут пользоваться платными парковками бесплатно

Тюменская администрация вводит новую льготу для тюменских ветеранов. Теперь они смогут пользоваться платными парковками задаром. Но только 2 часа.

При этом, для получения такой возможности ветеранам нужно подать соответствующее заявление по ссылке, размещенной в соответствующей новости на сайте администрации. К нему нужно приложить паспорт, удостоверение ветерана действий и документ, подтверждающий факт постоянного проживания заявителя в городе Тюмени.

После этого имя заявителя вносится в специальный реестр и ветеран сможет пользоваться льготой два часа. После этого за стоянку придется доплачивать.

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Ранее сообщалось о том, что парковки рядом с ж/д вокзалом Тюмени станут платными.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Льготы#Парковка#Платная парковка
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