В Тюменской области подскочили цены на топливо, в том числе газ

Также существенно увеличились и цены на бензин: литр АИ-92 стоит на заправках региона в среднем 52,8-53,4 рубля (что дороже, чем год назад на 7,4 рубля), АИ-95 — от 58,18 до 59,47 рубля (рост за год на 8,7 рубля). За литр АИ-98 придется заплатить сегодня почти 79,5 рубля, что дороже чем годом ранее более чем на 12 рублей.