В Тюменской области подскочили цены на топливо, в том числе газ

Posted 9 ноября, 08:22
Published 9 ноября, 08:22
Modified 9 ноября, 08:26
Updated 9 ноября, 08:26
Также существенно увеличились и цены на бензин: литр АИ-92 стоит на заправках региона в среднем 52,8-53,4 рубля (что дороже, чем год назад на 7,4 рубля), АИ-95 — от 58,18 до 59,47 рубля (рост за год на 8,7 рубля). За литр АИ-98 придется заплатить сегодня почти 79,5 рубля, что дороже чем годом ранее более чем на 12 рублей.
По информации Росстата, в целом в России средняя розничная цена бензина с 28 октября по 5 ноября выросла на 0,19%, до 59,19 рубля за литр. Общая недельная инфляция в стране также составила 0,19%.
По словам гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» Сергея Терешкина, в ближайшие два месяца рост цен на топливо продолжится, но он будет менее интентисным по сравнению с летом.
«Нефтяники будут сдерживать цены, чтобы добиться отмены запрета на экспорт. Одним из драйверов роста цен на топливо являются издержки нефтяников из-за вынужденных простоев на нефтеперерабатывающих заводах. Рост издержек подстегивает рост оптовых цен, что влияет на стоимость топлива в рознице», — пояснил эксперт РИА Новости.
Напомним, запрет на экспорт бензина в России был введен 1 августа 2024 года. Изначально планировалось, что он будет снят в ноябре этого года. Однако правительство страны решило продлить его действие до конца года.