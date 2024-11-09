nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 08:22

Published 9 ноября, 08:22

Modified 9 ноября, 08:26

Updated 9 ноября, 08:26

В Тюменской области подскочили цены на топливо, в том числе газ

В Тюменской области подскочили цены на топливо, в том числе газ

9 ноября 2024, 08:22
Фото: 1MI.
По данным сервисов benzin-price и fuelprices, стоимость газомоторного топлива в регионе сегодня составляет 25-30 рублей. Дизельное топливо подорожало до 67,4 рубля за литр. Для сравнения, год назад цена была ниже на 4 рубля.

Также существенно увеличились и цены на бензин: литр АИ-92 стоит на заправках региона в среднем 52,8-53,4 рубля (что дороже, чем год назад на 7,4 рубля), АИ-95 — от 58,18 до 59,47 рубля (рост за год на 8,7 рубля). За литр АИ-98 придется заплатить сегодня почти 79,5 рубля, что дороже чем годом ранее более чем на 12 рублей.

По информации Росстата, в целом в России средняя розничная цена бензина с 28 октября по 5 ноября выросла на 0,19%, до 59,19 рубля за литр. Общая недельная инфляция в стране также составила 0,19%.

По словам гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» Сергея Терешкина, в ближайшие два месяца рост цен на топливо продолжится, но он будет менее интентисным по сравнению с летом.

Расти будет и дальше. Тюменцам рассказали, почему в регионе дорожает бензин
Узнать подробнее
«Нефтяники будут сдерживать цены, чтобы добиться отмены запрета на экспорт. Одним из драйверов роста цен на топливо являются издержки нефтяников из-за вынужденных простоев на нефтеперерабатывающих заводах. Рост издержек подстегивает рост оптовых цен, что влияет на стоимость топлива в рознице», — пояснил эксперт РИА Новости.

Напомним, запрет на экспорт бензина в России был введен 1 августа 2024 года. Изначально планировалось, что он будет снят в ноябре этого года. Однако правительство страны решило продлить его действие до конца года.

Читайте также:
Первый джазовый коктейль-бар откроют в центре ТюмениПляжа не будет: Заречный парк Тюмени ждут кардинальные измененияРыбаки-камикадзе: тюменцы открыли сезон рыбалки на льду
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Газ#Бензин#Цены на бензин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика