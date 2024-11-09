Первый джазовый коктейль-бар откроют в центре Тюмени

Планируется, что в заведении будут выступать джазовые коллективы со всей России. В день открытия, 15 ноября, тюменцы и гости города смогут испробовать столичные коктейли, приготовленные барменеджером ресторана Simach, основателем бара DOOR 2310 и PUZZLES Дмитрием Нестеровым.