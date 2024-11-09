Первый джазовый коктейль-бар откроют в центре Тюмени

Posted 9 ноября, 07:30
Published 9 ноября, 07:30
Modified 9 ноября, 07:32
Updated 9 ноября, 07:32
«Джаз-бар „Майлз“ локализуется в бывших помещениях галантерейного магазина начала двадцатого века, камерного театра и кинотеатра. Спустя столетие мы возвращаем аутентичную сцену на своё историческое место и с трепетом погружаемся в джазовое прошлое. Размеренная жизнь нынешней пешеходной улицы перекликается с ценностями заведения. Посетить наш коктейльный вечер может каждый желающий. Будем веселиться, показывать наши самые искренние ранние и поздние вечера», — заверяют владельцы заведения.
Планируется, что в заведении будут выступать джазовые коллективы со всей России. В день открытия, 15 ноября, тюменцы и гости города смогут испробовать столичные коктейли, приготовленные барменеджером ресторана Simach, основателем бара DOOR 2310 и PUZZLES Дмитрием Нестеровым.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на месте пиццерии Roni откроют городское кафе в формате Pizza & Сoffee. Владельцем нового заведения является известный тюменский шеф-повар Роман Шапошников.