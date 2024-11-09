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Posted 9 ноября, 07:30

Published 9 ноября, 07:30

Modified 9 ноября, 07:32

Updated 9 ноября, 07:32

Первый джазовый коктейль-бар откроют в центре Тюмени

Первый джазовый коктейль-бар откроют в центре Тюмени

9 ноября 2024, 07:30
Фото: ВК Майлз — коктейли и мечты.
Такой формат заведения является новым для областной столицы. Бар под названием «Майлз» начнет работать на следующей неделе — с 15 ноября. Расположится кафе на улице Дзержинского, 33.
«Джаз-бар „Майлз“ локализуется в бывших помещениях галантерейного магазина начала двадцатого века, камерного театра и кинотеатра. Спустя столетие мы возвращаем аутентичную сцену на своё историческое место и с трепетом погружаемся в джазовое прошлое. Размеренная жизнь нынешней пешеходной улицы перекликается с ценностями заведения. Посетить наш коктейльный вечер может каждый желающий. Будем веселиться, показывать наши самые искренние ранние и поздние вечера», — заверяют владельцы заведения.
Фото: ВК Майлз — коктейли и мечты

Планируется, что в заведении будут выступать джазовые коллективы со всей России. В день открытия, 15 ноября, тюменцы и гости города смогут испробовать столичные коктейли, приготовленные барменеджером ресторана Simach, основателем бара DOOR 2310 и PUZZLES Дмитрием Нестеровым.

В Тюмени на месте клуба «Пещера» вскоре откроется семейное кафе
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на месте пиццерии Roni откроют городское кафе в формате Pizza & Сoffee. Владельцем нового заведения является известный тюменский шеф-повар Роман Шапошников.

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