Облегчение или новая проблема: как запрет на экспорт бензина изменит цены в Тюмени?

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Российское Министерство энергетики вновь применило жесткие меры, введя запрет на экспорт бензина. Это решение, хотя и было ожидаемо, оказалось запоздалым на месяц. Ограничение будет действовать до ноября, что может замедлить рост цен на топливо, но радикального снижения ждать не стоит — цены вряд ли вернутся к прежнему уровню, сообщают «Новые Известия».
На фоне очередного поворота в нефтяной политике Павел Сорокин, бывший банкир Morgan Stanley и нынешний первый замминистра энергетики, сделал презент российским автолюбителям: экспорт бензина, возобновленный в июне и продлившийся всего два месяца, снова под запретом. Власти надеются, что этот шаг поможет остановить рост цен на топливо.
Как всегда, основное внимание чиновников сосредоточено на розничном рынке, а не на оптовом. Нефтяные компании не смогли удержать цены на уровне инфляции, что вновь привело к введению запрета на экспорт. Год назад, при действии старого запрета, цена за баррель нефти не превышала 74 долларов, тогда как сегодня стоимость достигла 87 долларов. Ситуация может усугубиться в случае очередного международного конфликта, что приведет к дальнейшему росту цен на нефть. Тем не менее, даже при снижении объемов экспорта, поступления в бюджет останутся на приемлемом уровне.
Эксперт по энергетике Кирилл Родионов считает новый запрет лишь временной мерой:
«После 7 мая 2024 года нефтяные компании перестали сдерживать цены, и, как и следовало ожидать, регуляторы ответили запретом на экспорт, который будет действовать до конца октября. В этот период возможно некоторое замедление роста цен, но после отмены запрета цены, скорее всего, вновь начнут расти».
Минэнерго располагает двумя основными инструментами для регулирования цен — демпфером и запретом. Пока действует запрет, рост цен может замедлиться, но не стоит ожидать их снижения. В ноябре, вероятно, запрет будет снят, и цикл роста цен возобновится. Эксперты давно призывают к реформированию отрасли, но чиновники боятся принять решительные меры, опасаясь ухудшения ситуации.
Несмотря на имеющиеся договоренности, цены на топливо на российских автозаправках продолжили расти. В этом году бензин подорожал на 5,2%. Дизельное топливо также стало дороже и теперь стоит 66,53 рубля за литр.
С начала мая цены на бензин АИ-95 и АИ-92 начали расти, когда нефтяные компании прекратили соблюдение соглашений с Минэнерго и отпустили цены на своих заправках. За последние три месяца бензин подорожал на 4% из общего повышения в 5,2%. В результате, АИ-95 в среднем стоит более 57 рублей за литр, а АИ-92 — более 52 рублей.
В Москве, например, дешевле, чем за 58 рублей за литр, в столице и области 95-го бензина нет. АИ-95 стоит от 61 до 63 рублей за литр, а АИ-92 — не менее 53 рублей.
В Тюменской области стоимость литра 95-го, по данным за минувшую неделю, достигает 57,25. Что касается 92-го, то его продают в настоящее время по цене 52,65. Для сравнения в июне 95-й стоил 54,20 — 56,05, и 92-й продавался в пределах 49,70 — 51,45.
Более того, по сравнению в августом 2023 года, цены выросли еще значительнее. Тогда литр АИ-92 стоил 49,99 рубля, АИ-95 — 54,58 рубля, а дизель — 59,27 рубля. На сегодняшний день разница составляет 3 рубля для АИ-92 и АИ-95 и 6 рублей для дизеля.
Власти не стремятся снижать розничные цены на топливо, а скорее пытаются замедлить их рост на фоне подорожания нефти на мировых рынках. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обеспокоен внутренним рынком:
«Такой механизм недостаточен, так как ставит отечественных потребителей в невыгодное положение по сравнению с зарубежными. Необходимо решить проблему нехватки топлива внутри страны, создавая правильные стимулы, такие как повышенные экспортные пошлины или требования к приоритетному наполнению внутреннего рынка».
Минэнерго не согласилось с этой точкой зрения. 75% себестоимости нефтепродуктов составляют налоги и пошлины, и требование приоритета внутреннего рынка невозможно реализовать без дополнительных санкций и рестрикций. В текущих условиях проще применять запрет на экспорт, что позволяет гибко реагировать на изменения ситуации. Если цены на нефть начнут снижаться или ситуация улучшится, возможно, запрет будет снят, и нефтяные компании снова смогут зарабатывать на экспорте.
По мнению начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Олега Абелева, цель текущего запрета — не увеличение предложения, а остановка роста цен, чтобы сбалансировать объемы предложения на внутреннем и внешнем рынках.
Неопределенность сохраняется и в будущем. Нефтяная отрасль сталкивается с множеством проблем, включая санкции и последствия военных действий. Если проблемы продолжатся, они могут сказаться на ценах на топливо. В Думе обсуждается возможность введения рыночных механизмов для регулирования продаж топлива внутри страны, что может привести к снижению цен. Однако пока власти предпочитают действовать в рамках жесткого регулирования, что обеспечивает им большую стабильность и контроль.