Облегчение или новая проблема: как запрет на экспорт бензина изменит цены в Тюмени?

Как всегда, основное внимание чиновников сосредоточено на розничном рынке, а не на оптовом. Нефтяные компании не смогли удержать цены на уровне инфляции, что вновь привело к введению запрета на экспорт. Год назад, при действии старого запрета, цена за баррель нефти не превышала 74 долларов, тогда как сегодня стоимость достигла 87 долларов. Ситуация может усугубиться в случае очередного международного конфликта, что приведет к дальнейшему росту цен на нефть. Тем не менее, даже при снижении объемов экспорта, поступления в бюджет останутся на приемлемом уровне.