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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Временное облегчение или новая проблема: как запрет на экспорт изменит цены в Тюмени

Облегчение или новая проблема: как запрет на экспорт бензина изменит цены в Тюмени?

2 августа 2024, 10:09
Фото: 1MI
Временное облегчение или новая проблема: как запрет на экспорт изменит цены в Тюмени

Запрет на экспорт бензина остановит цены в Тюмени

В России вновь введен запрет на экспорт бензина, что должно замедлить рост цен на топливо. Как это отразиться на автомобилистов Тюмени? Смогут ли тюменцы ощутить реальное облегчение, или это просто временная передышка перед новым ростом цен? Спросили у экспертов.

Российское Министерство энергетики вновь применило жесткие меры, введя запрет на экспорт бензина. Это решение, хотя и было ожидаемо, оказалось запоздалым на месяц. Ограничение будет действовать до ноября, что может замедлить рост цен на топливо, но радикального снижения ждать не стоит — цены вряд ли вернутся к прежнему уровню, сообщают «Новые Известия».

На фоне очередного поворота в нефтяной политике Павел Сорокин, бывший банкир Morgan Stanley и нынешний первый замминистра энергетики, сделал презент российским автолюбителям: экспорт бензина, возобновленный в июне и продлившийся всего два месяца, снова под запретом. Власти надеются, что этот шаг поможет остановить рост цен на топливо.

Как всегда, основное внимание чиновников сосредоточено на розничном рынке, а не на оптовом. Нефтяные компании не смогли удержать цены на уровне инфляции, что вновь привело к введению запрета на экспорт. Год назад, при действии старого запрета, цена за баррель нефти не превышала 74 долларов, тогда как сегодня стоимость достигла 87 долларов. Ситуация может усугубиться в случае очередного международного конфликта, что приведет к дальнейшему росту цен на нефть. Тем не менее, даже при снижении объемов экспорта, поступления в бюджет останутся на приемлемом уровне.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов считает новый запрет лишь временной мерой:

«После 7 мая 2024 года нефтяные компании перестали сдерживать цены, и, как и следовало ожидать, регуляторы ответили запретом на экспорт, который будет действовать до конца октября. В этот период возможно некоторое замедление роста цен, но после отмены запрета цены, скорее всего, вновь начнут расти».

Минэнерго располагает двумя основными инструментами для регулирования цен — демпфером и запретом. Пока действует запрет, рост цен может замедлиться, но не стоит ожидать их снижения. В ноябре, вероятно, запрет будет снят, и цикл роста цен возобновится. Эксперты давно призывают к реформированию отрасли, но чиновники боятся принять решительные меры, опасаясь ухудшения ситуации.

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Несмотря на имеющиеся договоренности, цены на топливо на российских автозаправках продолжили расти. В этом году бензин подорожал на 5,2%. Дизельное топливо также стало дороже и теперь стоит 66,53 рубля за литр.

С начала мая цены на бензин АИ-95 и АИ-92 начали расти, когда нефтяные компании прекратили соблюдение соглашений с Минэнерго и отпустили цены на своих заправках. За последние три месяца бензин подорожал на 4% из общего повышения в 5,2%. В результате, АИ-95 в среднем стоит более 57 рублей за литр, а АИ-92 — более 52 рублей.

В Москве, например, дешевле, чем за 58 рублей за литр, в столице и области 95-го бензина нет. АИ-95 стоит от 61 до 63 рублей за литр, а АИ-92 — не менее 53 рублей.

В Тюменской области стоимость литра 95-го, по данным за минувшую неделю, достигает 57,25. Что касается 92-го, то его продают в настоящее время по цене 52,65. Для сравнения в июне 95-й стоил 54,20 — 56,05, и 92-й продавался в пределах 49,70 — 51,45.

Более того, по сравнению в августом 2023 года, цены выросли еще значительнее. Тогда литр АИ-92 стоил 49,99 рубля, АИ-95 — 54,58 рубля, а дизель — 59,27 рубля. На сегодняшний день разница составляет 3 рубля для АИ-92 и АИ-95 и 6 рублей для дизеля.

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Власти не стремятся снижать розничные цены на топливо, а скорее пытаются замедлить их рост на фоне подорожания нефти на мировых рынках. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обеспокоен внутренним рынком:

«Такой механизм недостаточен, так как ставит отечественных потребителей в невыгодное положение по сравнению с зарубежными. Необходимо решить проблему нехватки топлива внутри страны, создавая правильные стимулы, такие как повышенные экспортные пошлины или требования к приоритетному наполнению внутреннего рынка».

Минэнерго не согласилось с этой точкой зрения. 75% себестоимости нефтепродуктов составляют налоги и пошлины, и требование приоритета внутреннего рынка невозможно реализовать без дополнительных санкций и рестрикций. В текущих условиях проще применять запрет на экспорт, что позволяет гибко реагировать на изменения ситуации. Если цены на нефть начнут снижаться или ситуация улучшится, возможно, запрет будет снят, и нефтяные компании снова смогут зарабатывать на экспорте.

По мнению начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Олега Абелева, цель текущего запрета — не увеличение предложения, а остановка роста цен, чтобы сбалансировать объемы предложения на внутреннем и внешнем рынках.

Неопределенность сохраняется и в будущем. Нефтяная отрасль сталкивается с множеством проблем, включая санкции и последствия военных действий. Если проблемы продолжатся, они могут сказаться на ценах на топливо. В Думе обсуждается возможность введения рыночных механизмов для регулирования продаж топлива внутри страны, что может привести к снижению цен. Однако пока власти предпочитают действовать в рамках жесткого регулирования, что обеспечивает им большую стабильность и контроль.

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#Алина Ибрагимова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Автомобили#Нефть#Запрет#Бензин#Минэнерго
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