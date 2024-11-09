Пляжа не будет: Заречный парк Тюмени ждут кардинальные изменения

Posted 9 ноября, 06:56
Published 9 ноября, 06:56
Modified 9 ноября, 06:58
Updated 9 ноября, 06:58
По его словам, в парке высадят деревья и кустарники, проведут работы по благоустройству. Проектную документацию разработают в следующем году, к работам власти намерены приступить в 2026–2027 годах.
«Пляжа там не будет. Солярия там не будет. Будет организовано культурное место с высоким процентом озеленения и возможностью провести время на газонах в естественной среде», — сообщил Максим Афанасьев 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале ноября открыли новый парк им. Лагунова, площадь которого составила 120 тысяч квадратных метров. Он расположился в Восточном округе