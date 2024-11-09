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Posted 9 ноября, 06:56

Published 9 ноября, 06:56

Modified 9 ноября, 06:58

Updated 9 ноября, 06:58

Мэр Тюмени Афанасьев рассказал, как изменится популярный Заречный парк

Пляжа не будет: Заречный парк Тюмени ждут кардинальные изменения

9 ноября 2024, 06:56
Фото: 1MI.

Мэр Тюмени Афанасьев рассказал, как изменится популярный Заречный парк

Сюжет
Благоустройство
Территорию парка обновят в течение ближайших двух лет. Об этом заявил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.

По его словам, в парке высадят деревья и кустарники, проведут работы по благоустройству. Проектную документацию разработают в следующем году, к работам власти намерены приступить в 2026–2027 годах.

«Пляжа там не будет. Солярия там не будет. Будет организовано культурное место с высоким процентом озеленения и возможностью провести время на газонах в естественной среде», — сообщил Максим Афанасьев 72.RU.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале ноября открыли новый парк им. Лагунова, площадь которого составила 120 тысяч квадратных метров. Он расположился в Восточном округе

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