Власти сэкономили более 2 миллионов рублей на новом городском пляже на озере Круглое

Posted 30 октября, 05:31
Published 30 октября, 05:31
Modified 30 октября, 05:33
Updated 30 октября, 05:33
Контракт заключен с компанией, которая предложила выполнить работы за 7,9 миллиона рублей и снизила начальную стоимость лота на 2 миллиона рублей — с 10,1 миллиона. Такая информация указана на портале Госзакупки.
Всего на аукцион было подано четыре заявки — одна из компаний предложила цену в 10,1 миллиона, вторая — 9,2 миллиона, третья — 7 миллионов 983 тысячи рублей. Победитель закупки согласился благоустроить территорию пляжа за сумму за 7 миллионов 932 тысячи.
Согласно документации, подряжчик должен будет в срок до 1 мая 2025 года выполнить работу по расчистке территории пляжа от кустарников, мусора. Также убрать верхний слой грунта и произвести отсыпку песка, обустроить дороги со стороны кампуса и со стороны ГИМс.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2026 года обустроят еще один бесплатный городской пляж — в районе озера Нижнее Кривое. Его концепцию разработают в следующем году. Планируется, что общая территория пляжа составит 16 тысяч квадратных метров.