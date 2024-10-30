Власти сэкономили более 2 миллионов рублей на новом городском пляже на озере Круглое

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2026 года обустроят еще один бесплатный городской пляж — в районе озера Нижнее Кривое. Его концепцию разработают в следующем году. Планируется, что общая территория пляжа составит 16 тысяч квадратных метров.