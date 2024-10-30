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Posted 30 октября, 05:31

Published 30 октября, 05:31

Modified 30 октября, 05:33

Updated 30 октября, 05:33

Власти Тюмени выбрали подрядчика для благоустройства пляжа на озере Круглое

Власти сэкономили более 2 миллионов рублей на новом городском пляже на озере Круглое

30 октября 2024, 05:31
Фото: 1MI.

Власти Тюмени выбрали подрядчика для благоустройства пляжа на озере Круглое

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Госзакупки
Власти Тюмени определились с выбором подрядной организации, которая займется обустройством общественного пляжа в районе озера Круглое.

Контракт заключен с компанией, которая предложила выполнить работы за 7,9 миллиона рублей и снизила начальную стоимость лота на 2 миллиона рублей — с 10,1 миллиона. Такая информация указана на портале Госзакупки.

Всего на аукцион было подано четыре заявки — одна из компаний предложила цену в 10,1 миллиона, вторая — 9,2 миллиона, третья — 7 миллионов 983 тысячи рублей. Победитель закупки согласился благоустроить территорию пляжа за сумму за 7 миллионов 932 тысячи.

Согласно документации, подряжчик должен будет в срок до 1 мая 2025 года выполнить работу по расчистке территории пляжа от кустарников, мусора. Также убрать верхний слой грунта и произвести отсыпку песка, обустроить дороги со стороны кампуса и со стороны ГИМс.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2026 года обустроят еще один бесплатный городской пляж — в районе озера Нижнее Кривое. Его концепцию разработают в следующем году. Планируется, что общая территория пляжа составит 16 тысяч квадратных метров.

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