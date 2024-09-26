nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 05:21

Published 26 сентября, 05:21

Modified 26 сентября, 06:21

Updated 26 сентября, 06:21

Тюменцам рассказали, почему в регионе дорожает бензин

Расти будет и дальше. Тюменцам рассказали, почему в регионе дорожает бензин

26 сентября 2024, 05:21
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, почему в регионе дорожает бензин

На сегодняшний день в Тюмени бензин держится по стоимость на том же уровне, что и в других регионах, 55 рублей за АИ-95, 70 рублей за дизель. Однако эта цена не окончательная и она будет расти дальше. Но почему?

Как рассказали порталу 72.ru несколько экспертов, основная часть переплаты за бензин — это акцизы и налоги, которые приходится уплачивать поставщикам топлива и, чтобы минимизировать расходы, они поднимают цены.

Входят в расходы перевозка топлива, добыча ископаемых, хранение, перевозка топлива и так далее. За все это приходится платить именно производителям.

Второй фактор, по мнению экспертов — это олигополия в сфере бензина и топлива. Дело в том, что на рынке РФ сформировалось несколько фаворитов, которые могут зарабатывать на продаже топлива столько, сколько им захочется. А значит, и цены они тоже могут выставлять свои, поскольку регулировка и индексирование этих цен минимальное.

Банка колы — как ресурс! Ученые научились перерабатывать жестянки в настоящее топливо
Узнать подробнее

При этом, влияет на цены на бензин и его дефицит или переизбыток. Сейчас страна установила запрет на экспорт топлива, чтобы удержать его внутри страны и избежать дефицита, это та форма регулирования, которая должна установить стабильность на внутреннем рынке топлива. Не избегают власти страны и демпфирования — специального механизма, который как раз и должен регулировать рост цен.

Также эксперты отмечают, что цены точно будут расти в ближайшие годы, поскольку цены в стране растут на все из-за проблем с инфляцией. За этот год стоимость топлива выросла почти на 7%, на сколько вырастет в этом году — сказать сложно.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени подорожало такси.

Читайте также:
Бензин в Тюмени вновь подорожалВ Тюмени вновь выросли цены на популярную марки бензинаДешевле пешком. Такси подорожает осенью в Тюмени
#Александр Смирнов#Цены#Бензин#Цены на бензин
Подпишитесь
Популярное