Расти будет и дальше. Тюменцам рассказали, почему в регионе дорожает бензин

Posted 26 сентября, 05:21
Published 26 сентября, 05:21
Modified 26 сентября, 06:21
Updated 26 сентября, 06:21
Как рассказали порталу 72.ru несколько экспертов, основная часть переплаты за бензин — это акцизы и налоги, которые приходится уплачивать поставщикам топлива и, чтобы минимизировать расходы, они поднимают цены.
Входят в расходы перевозка топлива, добыча ископаемых, хранение, перевозка топлива и так далее. За все это приходится платить именно производителям.
Второй фактор, по мнению экспертов — это олигополия в сфере бензина и топлива. Дело в том, что на рынке РФ сформировалось несколько фаворитов, которые могут зарабатывать на продаже топлива столько, сколько им захочется. А значит, и цены они тоже могут выставлять свои, поскольку регулировка и индексирование этих цен минимальное.
При этом, влияет на цены на бензин и его дефицит или переизбыток. Сейчас страна установила запрет на экспорт топлива, чтобы удержать его внутри страны и избежать дефицита, это та форма регулирования, которая должна установить стабильность на внутреннем рынке топлива. Не избегают власти страны и демпфирования — специального механизма, который как раз и должен регулировать рост цен.
Также эксперты отмечают, что цены точно будут расти в ближайшие годы, поскольку цены в стране растут на все из-за проблем с инфляцией. За этот год стоимость топлива выросла почти на 7%, на сколько вырастет в этом году — сказать сложно.
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