Расти будет и дальше. Тюменцам рассказали, почему в регионе дорожает бензин

Второй фактор, по мнению экспертов — это олигополия в сфере бензина и топлива. Дело в том, что на рынке РФ сформировалось несколько фаворитов, которые могут зарабатывать на продаже топлива столько, сколько им захочется. А значит, и цены они тоже могут выставлять свои, поскольку регулировка и индексирование этих цен минимальное.