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Posted 6 ноября, 11:44

Published 6 ноября, 11:44

Modified 6 ноября, 11:46

Updated 6 ноября, 11:46

Многим тюменцам не хватает зарплаты на необходимый для жизни минимум

Многим тюменцам не хватает зарплаты на необходимый для жизни минимум

6 ноября 2024, 11:44
Фото: 1MI.
48 процентов респондентов из Тюменской области сообщили, что их дохода не хватает для покрытия необходимых для жизни расходов. Информацией поделился сервис HeadHunter.

Согласно проведенному исследованию удовлетворенности населения размером заработной платы, в нашем регионе не все так гладко, как хотелось бы. 48% опрошенных людей признались, что им не хватает дохода на необходимый для жизни минимум.

38% опрошенных заявили, что их доход не покрывает основные нужды. 14% тюменцев сообщили, что их зарплата полностью покрывает необходимые потребности.

Как указано в исследовании, из-за недостаточного дохода 72% опрошенных отказываются от покупки новой одежды и обуви, 64% — от путешествий, 58% — от развлечений или другого досуга, 31% — от платной медицины, 25% отказываются от качественного образования.

Напомним, меньше половины семей в Тюменской области могут позволить себе снять квартиру. Тюменская область расположилась на 37 месте в рейтинге регионов по доступности аренды жилья.

Меньше половины семей в Тюменской области могут позволить себе снять квартиру
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы перестали брать ипотеку и перешли на наличный расчет.

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