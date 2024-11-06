Многим тюменцам не хватает зарплаты на необходимый для жизни минимум

Posted 6 ноября, 11:44
Published 6 ноября, 11:44
Modified 6 ноября, 11:46
Updated 6 ноября, 11:46
Согласно проведенному исследованию удовлетворенности населения размером заработной платы, в нашем регионе не все так гладко, как хотелось бы. 48% опрошенных людей признались, что им не хватает дохода на необходимый для жизни минимум.
38% опрошенных заявили, что их доход не покрывает основные нужды. 14% тюменцев сообщили, что их зарплата полностью покрывает необходимые потребности.
Как указано в исследовании, из-за недостаточного дохода 72% опрошенных отказываются от покупки новой одежды и обуви, 64% — от путешествий, 58% — от развлечений или другого досуга, 31% — от платной медицины, 25% отказываются от качественного образования.
Напомним, меньше половины семей в Тюменской области могут позволить себе снять квартиру. Тюменская область расположилась на 37 месте в рейтинге регионов по доступности аренды жилья.