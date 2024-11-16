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Posted 16 ноября, 08:24

Published 16 ноября, 08:24

Modified 16 ноября, 09:09

Updated 16 ноября, 09:09

В Тюмени неизвестный стрелял по автомобилю и рядом проходившим пешеходам

В Тюмени неизвестный стрелял по автомобилю и рядом проходившим пешеходам

16 ноября 2024, 08:24
Фото: ЧС Тюмень.
Сюжет
Дети
ЧП произошло в пятницу, 15 ноября, в Ново-Патрушево на улице Трофимовой, 1. По словам очевидцев, неизвестный выстрелил в стекло припаркованного автомобиля в момент, когда мимо машины проходила женщина с ребенком.
«Только они отошли на пару шагов от машины, как прозвучал выстрел», — сообщили тюменцы в сообществе ВК «ЧС Тюмень».

К счастью, во время ЧП никто не пострадал. «Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Добавлено в 14:08: в пресс-службе УМВД по Тюменской области факт стрельбы подтвердили. В ведомстве отметили, что в отделение полиции №1 уже поступило заявление, в настоящее время проводится проверка.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце октября, по сообщениям очевидцев, неизвестные выстрелили в стекло пассажирского автобуса №73. Правда, позже представители транспортной компании сообщили, что факт стрельбы подтвержден не был. Стекло разбилось из-за особенностей конструкции автобуса.

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