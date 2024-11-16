В Тюмени неизвестный стрелял по автомобилю и рядом проходившим пешеходам

Сюжет Дети

ЧП произошло в пятницу, 15 ноября, в Ново-Патрушево на улице Трофимовой, 1. По словам очевидцев, неизвестный выстрелил в стекло припаркованного автомобиля в момент, когда мимо машины проходила женщина с ребенком.