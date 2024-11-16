В Тюмени неизвестный стрелял по автомобилю и рядом проходившим пешеходам

Posted 16 ноября, 08:24
Published 16 ноября, 08:24
Modified 16 ноября, 09:09
Updated 16 ноября, 09:09
«Только они отошли на пару шагов от машины, как прозвучал выстрел», — сообщили тюменцы в сообществе ВК «ЧС Тюмень».
К счастью, во время ЧП никто не пострадал. «Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Добавлено в 14:08: в пресс-службе УМВД по Тюменской области факт стрельбы подтвердили. В ведомстве отметили, что в отделение полиции №1 уже поступило заявление, в настоящее время проводится проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце октября, по сообщениям очевидцев, неизвестные выстрелили в стекло пассажирского автобуса №73. Правда, позже представители транспортной компании сообщили, что факт стрельбы подтвержден не был. Стекло разбилось из-за особенностей конструкции автобуса.