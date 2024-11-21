«Вас, русских, надо всех убивать». В тюменском лицее мигрант сломал нос школьнику

Posted 21 ноября, 09:18
Published 21 ноября, 09:18
Modified 21 ноября, 12:09
Updated 21 ноября, 12:09
Конфликт между ребятами начался с угроз и оскорблений. Один из учащихся, мигрантов, потребовал с избитого школьника деньги. В итоге подростки подрались. До крови дело дошло, когда в конфликт включился 16-летний мигрант, рассказал «Нашему Городу» Михаил, отец пострадавшего мальчика.
Нападавший вел себя крайне агрессивно, выкрикивал: «Клянусь Аллахом, ты сейчас пожалеешь! Вас, русских, надо всех убивать, мочить!»
«Он позвал моего сына поговорить на крыльцо школы, обматерил, а после нанес серию ударов. Причем бил его, даже когда сын лежал на земле… Пытался добивать ногами. Драка прекратилась только после того, как сын сумел подняться с земли и забежать в здание школы. Все действие попало на камеры видеонаблюдения», — рассказал «Нашему Городу» Михаил.
В результате драки сын тюменца получил перелом носа со смещением. В настоящее время он находится дома, на больничном.
По словам Михаила, семья нападавшего подростка не так давно получила российское гражданство. Известно, что 16-летний парень занимается рукопашным боем. В школе учителя его характеризуют, как агрессивного ребенка. Социальный педагог отмечает, что подросток-мигрант регулярно устраивает в учебном заведении мелкие стычки с другими учащимися.
«Не знаю, какие у него мотивы, но он постоянно издевается над ребятами славянской внешности — татар, узбеков и других нерусских детей не трогает. Причем ведет себя вызывающе не только с ровесниками и ребятами младшего возраста, но и со взрослыми. Социальный педагог мне вообще сказала, что зря мы во все это ввязались и посоветовала не трогать этого подростка», — посетовал Михаил.
По его словам, он лично пытался поговорить с агрессивным мигрантом, выяснить причины такого поведения. Однако в ответ получил лишь заявление о том, что «ему ничего за эту драку не будет».
Родители агрессивного мигранта подали на Михаила заявление в полицию. Его обвинили в том, что он пытался избить обидчика своего сына.
«Разговаривал я с ним в школе, где установлены видеокамеры. Бить его я не пытался. Но родители мигранта написали на меня заявление в полицию. Удивительно, что отец этого мальчика вполне вежливый человек, даже поздоровался. Почему у его ребенка такое поведение — неизвестно», — рассказал Михаил.
По его словам, вместе с сыном он также подал заявление в отделение полиции №5 об избиении. В настоящее время произошедшим ЧП занимается отдел по борьбе с экстремизмом. Также к делу подключились активисты из «Русской общины».
Получить оперативные комментарии редакции «Нашего Города» в лицее №93 не удалось — в приемной учебного заведения сообщили, что комментировать произошедшее может только руководство. Но в настоящее время директор лицея находится на совещании.
Изменено в 17:08: в пресс-службе УМВД по Тюменской области информацию о произошедшем ЧП подтвердили. В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
«Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сбор доказательной базы», — сообщили «Нашему Городу» в УМВД.
Заметим, конфликты с участием детей-мигрантов в последнее время начали все чаще происходить в Тюмени. В связи с чем некоторые родители предлагают запретить детям иностранцев учиться в одних классах с русскими детьми. Эксперты считают, что проблема с детьми мигрантов кроется в отсутствии необходимых адаптационных механизмов и условий для детей, которые плохо владеют языком, а также в воспитании, применяемом в семьях мигрантов.
По мнению политолога Максима Дерябина, возможно, в семьях детей учат кулаками отстаивать свои границы и на оскорбления реагировать насилием — некоторые религиозные течения народов это даже поощряют, если деяние совершено в целях защиты.
Зачастую с целью защиты и поддержки дети иностранцев активно сбиваются в группы. Впоследствии они уже начинают переходить границы дозволенного и нападать на тех, кто просто им не нравится по какой-то причине.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце октября в тюменской школе №63 произошел конфликт между ребенком мигрантов и одним из учащихся. Несмотря на заверения администрации учебного заведения, что с детьми была проведена работа, буквально спустя менее месяца в этой же школе вновь произошла потасовка между мигрантами и русскими ребятами. Зачинщиками конфликтов в обоих случаях были дети иностранцев.