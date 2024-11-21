«Вас, русских, надо всех убивать». В тюменском лицее мигрант сломал нос школьнику

Заметим, конфликты с участием детей-мигрантов в последнее время начали все чаще происходить в Тюмени. В связи с чем некоторые родители предлагают запретить детям иностранцев учиться в одних классах с русскими детьми. Эксперты считают, что проблема с детьми мигрантов кроется в отсутствии необходимых адаптационных механизмов и условий для детей, которые плохо владеют языком, а также в воспитании, применяемом в семьях мигрантов.