Криминальный тюменский авторитет Ганс судится из-за КРТ. Его особняк хотят снести

Posted 18 ноября, 07:59
Published 18 ноября, 07:59
Modified 18 ноября, 08:01
Updated 18 ноября, 08:01
По данным источников, в настоящее время Тишенков пытается отстоять свое жилье через суд. Инсайдер отмечает, что в этом доме он живет несколько лет и не планирует покидать его. И тем более, строить новый дом.
Известно, что застройщик предложил Тишенкову в качестве компенсации 100 миллионов рублей. Однако Ганса она не устроила — он считает, что она существенно меньше по сравнению с ценами на аналогичную недвижимость. Криминальный авторитет предложил застройщику альтернативу — предоставить ему три квартиры и коммерческое помещение в строящемся ЖК, но последний на такие условия не согласился, пишет 72.RU.
Издание отмечает, что на Ганса иск также подала в суд администрация Тюмени из-за отказа выселяться из дома, подлежащего сносу.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени изменили проект планировки земельного участка в микрорайоне Плеханово. Согласно опубликованным документам, там хотят построить малоэтажное и среднеэтажное жилье, детский сад, медучреждения и т. д.