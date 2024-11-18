Криминальный тюменский авторитет Ганс судится из-за КРТ. Его особняк хотят снести

Известно, что застройщик предложил Тишенкову в качестве компенсации 100 миллионов рублей. Однако Ганса она не устроила — он считает, что она существенно меньше по сравнению с ценами на аналогичную недвижимость. Криминальный авторитет предложил застройщику альтернативу — предоставить ему три квартиры и коммерческое помещение в строящемся ЖК, но последний на такие условия не согласился, пишет 72.RU.