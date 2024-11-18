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Posted 18 ноября, 07:59

Published 18 ноября, 07:59

Modified 18 ноября, 08:01

Updated 18 ноября, 08:01

Криминальный тюменский авторитет Ганс судится с застройщиком из-за КРТ

Криминальный тюменский авторитет Ганс судится из-за КРТ. Его особняк хотят снести

18 ноября 2024, 07:59
Фото: 1MI.

Криминальный тюменский авторитет Ганс судится с застройщиком из-за КРТ

Сюжет
Строительство
Дом бывшего криминального тюменского авторитета Юрия Тишенкова (Ганса) попал под снос в рамках реализации программы КРТ. Особняк находится на улице Ижевской.

По данным источников, в настоящее время Тишенков пытается отстоять свое жилье через суд. Инсайдер отмечает, что в этом доме он живет несколько лет и не планирует покидать его. И тем более, строить новый дом.

Известно, что застройщик предложил Тишенкову в качестве компенсации 100 миллионов рублей. Однако Ганса она не устроила — он считает, что она существенно меньше по сравнению с ценами на аналогичную недвижимость. Криминальный авторитет предложил застройщику альтернативу — предоставить ему три квартиры и коммерческое помещение в строящемся ЖК, но последний на такие условия не согласился, пишет 72.RU.

Издание отмечает, что на Ганса иск также подала в суд администрация Тюмени из-за отказа выселяться из дома, подлежащего сносу.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени изменили проект планировки земельного участка в микрорайоне Плеханово. Согласно опубликованным документам, там хотят построить малоэтажное и среднеэтажное жилье, детский сад, медучреждения и т. д.

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