Пугающая аномалия: чем опасно уникальное ноябрьское тепло для тюменцев?

Вильфанд также отметил, что глобальное потепление влияет на циркуляцию воздушных масс, что и приводит к более частому проникновению атлантического воздуха в Сибирь и на Дальний Восток. Для европейской части России это выражается в повышении температуры на 4–5 градусов выше нормы, но за Уралом нормы значительно ниже, поэтому зимой наблюдаются более значительные температурные отклонения от нормы.