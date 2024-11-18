Пугающая аномалия: чем опасно уникальное ноябрьское тепло для тюменцев?

Posted 18 ноября, 06:48
Published 18 ноября, 06:48
Modified 18 ноября, 07:03
Updated 18 ноября, 07:03
Не успели тюменцы слепить первых снеговиков, как они уже почти растаяли. По данным тюменского синоптика Ильи Винштейна, до декабря температура воздуха будет выше привычных показателей. Отклонение от нормы будет составлять 3-10 градусов Цельсия. Отметим, что в норме, средняя температуре в ноябре в Тюмени должна днем составлять около -9°C, а ночью -11.0°C.
Как говорит руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, превышение температурной нормы в ноябре наблюдается по всей России, однако наиболее явно это проявляется в Сибири и на Дальнем Востоке. По словам эксперта, изменение климата связано с перемещением воздушных масс из Атлантического океана и глобальным потеплением.
Вильфанд также отметил, что глобальное потепление влияет на циркуляцию воздушных масс, что и приводит к более частому проникновению атлантического воздуха в Сибирь и на Дальний Восток. Для европейской части России это выражается в повышении температуры на 4–5 градусов выше нормы, но за Уралом нормы значительно ниже, поэтому зимой наблюдаются более значительные температурные отклонения от нормы.
Тюменский климатолог Наталья Пригоровская рассказала о том, что потепление в Тюмени связано и с цикличностью климатических явлений.
«Подобные теплые периоды в ноябре случаются раз в 8–12 лет, что связано с долгосрочными природными циклами. Однако в этом году ситуация усугубилась из-за воздействия глобального потепления», — отметила эксперт.
Также аномальное тепло в Тюмени сохраняется из-за отсутствия устойчивого снежного покрова. Земля, не покрытая снегом, активно поглощает солнечное тепло и способствует удержанию плюсовых температур.
Смещение климатическое нормы для города может обернуться серьезными последствиями. Так некоторые тюменцы уже отмечают, что некоторые деревья вдруг начали цвести, несмотря на то, что ранее уходили «в спячку».
«Такое значительное потепление приводит к преждевременной активности флоры и фауны, потому у растений может начаться ложный вегетационный период, что снизит их устойчивость к предстоящим холодам», — указывает Пригоровская.
Вместе с тем аномальное потепление приводит к ухудшению состояния реке и усиливает маловодье, уже наблюдаемое в реке Туре.
Синоптики прогнозируют, что зима 2024/2025 годов будет теплее обычного, но с большим количеством осадков. Однако теплые дни будут сменяться резкими морозами и оттепелями. В такой ситуации высока вероятность частых оттепелей и ледяных дождей, что может создать сложности на дорогах и повлиять на коммунальную инфраструктуру.
По словам Пригоровской, зимой могут фиксироваться рекордные в истории перепады температур. Это может привести к ураганам и обледенениям, ветер с порывами до 20–25 м/с усложнит жизнь не только автомобилистам, но и пешеходам.
Специалисты советуют горожанам готовиться к худшему. Обильные снегопады будут затруднять обстановку на дороге и не факт, что городские службы будут успевать справляться со стихией.
Из-за перепадов температур на дорогах будет образовываться наледь, что опасно для автомобилистов и пешеходов. При этом сильные ураганные ветра могут существенно затруднять видимость.
«Тут бы славно было напомнить про глобальное потепление. В том числе и выбросы нашего региона сказываются на формировании такой обстановки, но до сих пор серьезно на проблему никто не смотрит., — говорит Пригоровская.
По словам специалиста, аномально теплый ноябрь 2024 года в Тюмени — это напоминание о том, что климатические изменения становятся все более заметными в повседневной жизни. Потому горожанам советуют запасаться на зиму теплой и непромокаемой одеждой, автомобилистам стоит приготовить лопаты, тросы и скребки, также важно следить за прогнозам погоды и быть готовым к самым жутким ее проявлениям.
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