В тюменские военкоматы выстроились длинные очереди из мигрантов

Чтобы попасть на прием, нужно записаться в список, который ведут ожидающие. Что собственно и сделал мужчина. Правда, в день приема узнал, что из списка его вычеркнули — выяснилось, что это произошло так как он не подтвердил свою запись ночью. В итоге пришлось записываться заново.