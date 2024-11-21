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Posted 21 ноября, 05:55

Published 21 ноября, 05:55

Modified 21 ноября, 05:58

Updated 21 ноября, 05:58

В тюменские военкоматы выстроились длинные очереди из мигрантов

В тюменские военкоматы выстроились длинные очереди из мигрантов

21 ноября 2024, 05:55
Фото: 1MI.
Жители Тюмени не могут попасть в военкоматы из-за огромных очередей — иностранцы массово встают на воинский учет, чтобы не лишиться гражданства.

Согласно миграционному законодательству, иностранные граждане обязаны вставать на воинский учет сразу после получения паспорта. В противном случае их могут лишить российского гражданства.

Очевидцы отмечают, что люди стоят в очередях в военкоматы даже по ночам. По словам Ильи, переехавшего в Тюмень из Курганской области, он на протяжении длительного времени не может прописаться в купленной квартире из-за проблем с постановкой на воинский учет, пишет 72.RU.

Чтобы попасть на прием, нужно записаться в список, который ведут ожидающие. Что собственно и сделал мужчина. Правда, в день приема узнал, что из списка его вычеркнули — выяснилось, что это произошло так как он не подтвердил свою запись ночью. В итоге пришлось записываться заново.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ходе рейда силовики задержали 12 нелегальных мигрантов в одном из ночных клубов города. Теперь иностранцев ждет выдворение из России.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Очереди#Военкомат#Гражданство
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