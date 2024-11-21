В тюменские военкоматы выстроились длинные очереди из мигрантов

Posted 21 ноября, 05:55
Published 21 ноября, 05:55
Modified 21 ноября, 05:58
Updated 21 ноября, 05:58
Согласно миграционному законодательству, иностранные граждане обязаны вставать на воинский учет сразу после получения паспорта. В противном случае их могут лишить российского гражданства.
Очевидцы отмечают, что люди стоят в очередях в военкоматы даже по ночам. По словам Ильи, переехавшего в Тюмень из Курганской области, он на протяжении длительного времени не может прописаться в купленной квартире из-за проблем с постановкой на воинский учет, пишет 72.RU.
Чтобы попасть на прием, нужно записаться в список, который ведут ожидающие. Что собственно и сделал мужчина. Правда, в день приема узнал, что из списка его вычеркнули — выяснилось, что это произошло так как он не подтвердил свою запись ночью. В итоге пришлось записываться заново.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ходе рейда силовики задержали 12 нелегальных мигрантов в одном из ночных клубов города. Теперь иностранцев ждет выдворение из России.