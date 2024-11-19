Здесь не сжигают: показываем, как прощаются с усопшими в новом тюменском крематории

Его привозят в крематорий заблаговременно. Здесь есть специальная камеры хранения, однако оставить здесь гроб можно лишь на 3 дня — перед непосредственной кремацией. Каждому усопшему здесь присваивается номер, который будет сопровождать его до момента передачи урны близким. Этот номер будет указан на гробу и на урне, чтобы исключить возможность ошибки, так как даже полные тезки могут погибнуть в один день.