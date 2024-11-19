Здесь не сжигают: показываем, как прощаются с усопшими в новом тюменском крематории

Posted 19 ноября, 11:18
Published 19 ноября, 11:18
Modified 19 ноября, 12:23
Updated 19 ноября, 12:23
В тюменский крематорий обращаются не только те, кто желает кремировать усопшего, но и сторонники классических похорон. Вне зависимости от взглядов, обратившихся здесь встречают сотрудники, обученные особенно аккуратно вести беседу.
«Если у кого-то случилось несчастье, то мы выдаем необходимую информацию, объясняем все, что нужно и ведем их до последнего момента. Менеджер всегда находится на связи. Мы стараемся минимизировать моменты, которые могут доставить людям дополнительные моральные страдания, мы стараемся обходить некоторые слова, которые могут причинить боль человеку», — рассказал Алексей Королев, руководитель ритуальной службы тюменского крематория.
Здесь вам никогда не скажут «до свидания» или «добрый день», заменив их на «здравствуйте» и «всего доброго». Также в разговорах с обратившимися не используют слова «гроб» и «тело», заменяя их «атрибутикой» и «усопшим». Сотрудников учат использовать более подходящую интонацию и с пониманием относиться к каждому пришедшему.
Королев говорит о том, что работа ритуальных служб — дело деликатное. Здесь готовы идти навстречу обратившимся. Так, для погибших на СВО готовы бесплатно предоставить зал для прощания, а если у семьи погибшего нет возможности приобрести урну, то им готовы предоставить бесплатный экземпляр. Однако для большинства все же есть четкий прайс.
Так, сама кремация с помещением праха в специальную герметичную капсулу стоит 23 тысяч рублей. Далее стоимость будет зависеть от выбранной атрибутики и от пожелания. Например, если близкие хотят наблюдать за процессом кремации, то придется доплатить 5 тысяч рублей. Также сейчас популярностью пользуется новая услуга — выпуск голубей.
Урны стоят от 2790 рублей. Они производятся в Москве из керамики, дерева, металла, пластика или фарфора. Некоторые вариации, предназначенные для домашнего хранения, в цене могут достигать десятков тысяч рублей.
Для демонстрации того, как проходит прощание с тем, кого все же решили кремировать, в тюменском крематории использовали пустой гроб, однако можно представить, что там лежит некий Иванов Иван Иванович.
Его привозят в крематорий заблаговременно. Здесь есть специальная камеры хранения, однако оставить здесь гроб можно лишь на 3 дня — перед непосредственной кремацией. Каждому усопшему здесь присваивается номер, который будет сопровождать его до момента передачи урны близким. Этот номер будет указан на гробу и на урне, чтобы исключить возможность ошибки, так как даже полные тезки могут погибнуть в один день.
Когда гости приедут для прощания с Иваном, они увидят электронную табличку у зала, где назначена церемония. Для близких у гроба будут отдельные стулья, гости же могут расположиться внутри зала на скамьях.
В каждом зале есть колонки, микрофон и экран, чтобы процессию можно было сопроводить фотографиями и видео с усопшим. Его могут изготовить в крематории или же близкие могут привезти готовый материал на флешке.
Также в крематорий приходят и служители церкви для отпевания. Несмотря на то, что церковь неоднозначно относится к этому процессу, проводить ритуал не запрещено. Залы между собой разделены стенами с шумоподавлением. Так тот же процесс отпевания будет неслышен для тех, кто находится в соседнем зале и, например, исповедует иную религию или не верует вовсе.
Когда все близкие простились с усопшим, церемониймейстер предлагает гостям проследовать за ним в последний путь. Гроб вывозят из зала и везут к печам для кремации. Обычно на этом прощание заканчивается.
Однако за 5 тысяч рублей можно понаблюдать за процессом кремации. Для этого есть специально оборудованный зал. Оттуда можно увидеть, как гроб поднимают на специальном устройстве и погружают в печь.
Не стоит ждать языков пламени из печи — она не так работает. Температура внутри варьируется от 700 градусов — это минимальный показатель для разрешения кремации. Но она может достигать и 1000 градусов, если программа сочтет это необходимым. В Тюмени кремация — это на 95% автоматизированный процесс, оставшиеся 5% — это случаи перегрева оборудования и т. п.
Сейчас работает только одна кремационная линия, но вторая уже активно дорабатывается.
Здесь же можно провести поминальный обед. Кухни в крематории нет, заказывать кутью и прочие блюда придется с доставкой. Каждое помещение здесь камерное, с отдельными санузлами, чтобы людям в тяжелой жизненной ситуации было комфортнее.
Процесс кремации длится около 2 часов, но еще пару часов понадобиться для остывания праха, его формирования и помещения его в капсулу, которая позже герметизируется и она уже помещается в урну. также можно поместить прах в мешочек, если вы желаете его развеять.
«Случаи смешения праха исключены. Пока идет процесс кремации, машина попросту не даст совершить еще одну загрузку. После каждой процедуры происходит автоматическая чистка», — сообщила Екатерина Мадьярова, заместитель генерального директора ООО «Луч».
Не все готовы забрать прах домой или захоранивать его. А потому сейчас в крематории есть стена Памяти, где могут храниться урны усопших. За дополнительную плату у урны можно установить QR-код, который будет вести на сайт с информацией, памятными документами, фото или видео. Есть возможность запаролить данные конкретного человека, чтобы просматривать материалы могли только близкие.
Однако скоро стена превратиться в Парк Памяти, где будут устанавливаться соответствующие таблички.
Внутри крематория также есть комната для встречи с прахом. Там можно уединиться с урной и провести время наедине со своими воспоминаниями. Как говорят в крематории, примерно половина обратившихся пользуются данной комнатой.
Также в крематории рассказали о распространенных мифах, которые уже «гуляют» в городе. Первый из них касается того, что дым от крематория — это якобы останки умерших. На самом деле зачастую это испарения от обивки гроба, которые быстро рассеиваются. В крематории заверили, что дым от сжигания тела в воздух не попадает.
«Мы кремируем, а не сжигаем», — уверила Екатерина Мадьярова.
Хотя с одной стороны здания можно увидеть еще одну трубу, из которой часто идет пар, однако это всего лишь система отопления, так как крематорий работает на газу.
Еще бытует мнение, что для погибших от рака процесс кремации длится дольше. И это правда. Однако система чешской техники, используемой в крематории, сама определяет, сколько времени понадобится на процесс.
Третий миф связан с тем, что в крематориях воруют органы или тела. На самом деле процедуре прощания и кремации довольно открыта, а в помещении, где работает печь, установлена камера.
Традиционные методы захоронения часто приводят к тому, что процесс разложения тела становится более сложным, а почва и грунтовые воды загрязняются. В качестве альтернативы традиционному захоронению в гробу можно рассмотреть кремацию.
Кремация — это современный и экологичный способ захоронения умерших, который более безопасен для окружающей среды по сравнению с традиционным погребением.
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