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Posted 23 ноября, 12:03

Published 23 ноября, 12:03

Modified 23 ноября, 12:03

Updated 23 ноября, 12:03

Начало зимы в Тюмени будет теплым

Аномальное тепло: синоптики дали прогноз на первую неделю зимы в Тюмени

23 ноября 2024, 12:03
Фото: 1MI.

Начало зимы в Тюмени будет теплым

Сибирский антициклон будет хозяйничать на территории юга Тюменской области в ближайшие 5-7 дней. По прогнозам метеорологов, предстоящая неделя будет теплой и малооблачной.

Как поясняет автор проекта «Погода 72», синоптик Илья Винштейн, в период с 23 по 17 ноября в областной столице температура воздуха будет выше нормы на 5-7 градусов. В дневные часы столбики термометров не опустятся ниже +1…-2, в темное время суток ниже -3…-8.

28-29 ноября ожидается кратковременное понижение температуры до климатической нормы: днём до -6…-, ночью до -10…-12. 30 ноября в Тюмень вновь вернется тепло — температурный фон будет выше нормы на 3-5 градусов вплоть до 7 декабря. Максимальная дневная температура воздуха составит -3…-6, ночная -7…-11.

В Тюменской области температура воздуха поднялась на 15 градусов выше нормы
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Ранее «Наш Город» писал, что по мнению тюменских климатологов, аномально теплая погода в Тюмени обусловлена цикличностью климатических явлений. Такие теплые период в осенне-зимний сезон случаются раз в 8–12 лет.

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