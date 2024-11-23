Аномальное тепло: синоптики дали прогноз на первую неделю зимы в Тюмени

Как поясняет автор проекта «Погода 72», синоптик Илья Винштейн, в период с 23 по 17 ноября в областной столице температура воздуха будет выше нормы на 5-7 градусов. В дневные часы столбики термометров не опустятся ниже +1…-2, в темное время суток ниже -3…-8.