Аномальное тепло: синоптики дали прогноз на первую неделю зимы в Тюмени

Posted 23 ноября, 12:03
Published 23 ноября, 12:03
Modified 23 ноября, 12:03
Updated 23 ноября, 12:03
Как поясняет автор проекта «Погода 72», синоптик Илья Винштейн, в период с 23 по 17 ноября в областной столице температура воздуха будет выше нормы на 5-7 градусов. В дневные часы столбики термометров не опустятся ниже +1…-2, в темное время суток ниже -3…-8.
28-29 ноября ожидается кратковременное понижение температуры до климатической нормы: днём до -6…-, ночью до -10…-12. 30 ноября в Тюмень вновь вернется тепло — температурный фон будет выше нормы на 3-5 градусов вплоть до 7 декабря. Максимальная дневная температура воздуха составит -3…-6, ночная -7…-11.
Ранее «Наш Город» писал, что по мнению тюменских климатологов, аномально теплая погода в Тюмени обусловлена цикличностью климатических явлений. Такие теплые период в осенне-зимний сезон случаются раз в 8–12 лет.