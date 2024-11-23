Более 100 тысяч тюменцев не выпустили из страны из-за долгов

У тюменцев стали реже конфисковывать имущество

С начала года в Тюменской области было возбуждено менее 1,1 тысячи исполнительных производств по конфискации имущества у физических и юридических лиц. Для сравнения, годом ранее в регионе было 1156 исполнительных производств.