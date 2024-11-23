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Posted 23 ноября, 11:30

Published 23 ноября, 11:30

Modified 23 ноября, 11:32

Updated 23 ноября, 11:32

У тюменцев стали реже конфисковывать имущество

Более 100 тысяч тюменцев не выпустили из страны из-за долгов

23 ноября 2024, 11:30
Фото: 1MI.

У тюменцев стали реже конфисковывать имущество

С начала года в Тюменской области было возбуждено менее 1,1 тысячи исполнительных производств по конфискации имущества у физических и юридических лиц. Для сравнения, годом ранее в регионе было 1156 исполнительных производств.

По данным регионального Управления федеральной службы судебных приставов, чаще всего у тюменцев изымали автомобили, табачную и алкогольную продукцию, сим-карты, а также орудия преступления браконьеров — рыболовные сети и бензопилы.

Также в этом году сократилось число невыездных из-за долгов граждан — со 156 тысяч до 106 тысяч человек, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уровень смертности превысил уровень рождаемости. По прогнозам властей, к концу года численность населения региона составит 1619 тысяч человек.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Судебные приставы#Конфискат
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