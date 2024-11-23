Более 100 тысяч тюменцев не выпустили из страны из-за долгов

Posted 23 ноября, 11:30
Published 23 ноября, 11:30
Modified 23 ноября, 11:32
Updated 23 ноября, 11:32
По данным регионального Управления федеральной службы судебных приставов, чаще всего у тюменцев изымали автомобили, табачную и алкогольную продукцию, сим-карты, а также орудия преступления браконьеров — рыболовные сети и бензопилы.
Также в этом году сократилось число невыездных из-за долгов граждан — со 156 тысяч до 106 тысяч человек, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уровень смертности превысил уровень рождаемости. По прогнозам властей, к концу года численность населения региона составит 1619 тысяч человек.