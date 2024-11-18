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Posted 18 ноября, 08:25

Published 18 ноября, 08:25

Modified 18 ноября, 08:27

Updated 18 ноября, 08:27

В Тюменской области установилось аномальное тепло

В Тюменской области температура воздуха поднялась на 15 градусов выше нормы

18 ноября 2024, 08:25
Фото: 1MI.

В Тюменской области установилось аномальное тепло

Причиной аномальной погоды стал перенос воздуха из Атлантики и влияние тенденций глобального потепления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, аномально теплая погода наблюдается сегодня на всей территории России. В уральском федеральном округе отклонения от нормы составляют 15-16 градусов.

«В будущем такая ситуация будет наблюдаться и в центре Якутии, аномалии будут достигать 16-20 градусов, вот настолько температура выше нормы связана именно с переносом этих теплых атлантических воздушных масс. На Урале, в Свердловской области температура будет около нулевой отметки. Ну и куда это годится? Уже третья декада ноября, а температура в течение всей недели около нулевой отметки», — отметил синоптик.
Фото: gismeteo.ru

Согласно прогнозу тюменских метеорологов, на юге Тюменской области сохранится теплая погода — в дневные часы столбики термометров будут подниматься до плюсовых значений. Небольшое понижение температуры воздуха, до -1…-6, ожидается в четверг, 21 ноября.

В Тюмени околонулевая температура воздуха сохранится до конца второй декады ноября — ниже 0…-6 столбики термометров не опустятся. Если верить долгосрочным прогнозам, то и декабрь в областной столице ожидается аномально теплым — морозов не будет и ниже -10…-13 температура воздуха до 22 декабря включительно не опустится.

В Тюмени 18 ноября потеплеет до +3. Ожидается гололед
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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени решили внедрить новые методы борьбы с гололедом в городе. Теперь вместо галита на пешеходных дорожках будут применять гранитную крошку.

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