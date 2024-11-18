В Тюменской области температура воздуха поднялась на 15 градусов выше нормы

Posted 18 ноября, 08:25
Published 18 ноября, 08:25
Modified 18 ноября, 08:27
Updated 18 ноября, 08:27
По его словам, аномально теплая погода наблюдается сегодня на всей территории России. В уральском федеральном округе отклонения от нормы составляют 15-16 градусов.
«В будущем такая ситуация будет наблюдаться и в центре Якутии, аномалии будут достигать 16-20 градусов, вот настолько температура выше нормы связана именно с переносом этих теплых атлантических воздушных масс. На Урале, в Свердловской области температура будет около нулевой отметки. Ну и куда это годится? Уже третья декада ноября, а температура в течение всей недели около нулевой отметки», — отметил синоптик.
Согласно прогнозу тюменских метеорологов, на юге Тюменской области сохранится теплая погода — в дневные часы столбики термометров будут подниматься до плюсовых значений. Небольшое понижение температуры воздуха, до -1…-6, ожидается в четверг, 21 ноября.
В Тюмени околонулевая температура воздуха сохранится до конца второй декады ноября — ниже 0…-6 столбики термометров не опустятся. Если верить долгосрочным прогнозам, то и декабрь в областной столице ожидается аномально теплым — морозов не будет и ниже -10…-13 температура воздуха до 22 декабря включительно не опустится.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени решили внедрить новые методы борьбы с гололедом в городе. Теперь вместо галита на пешеходных дорожках будут применять гранитную крошку.