В Тюменской области температура воздуха поднялась на 15 градусов выше нормы

В Тюмени околонулевая температура воздуха сохранится до конца второй декады ноября — ниже 0…-6 столбики термометров не опустятся. Если верить долгосрочным прогнозам, то и декабрь в областной столице ожидается аномально теплым — морозов не будет и ниже -10…-13 температура воздуха до 22 декабря включительно не опустится.