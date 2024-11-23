В подвале тюменской многоэтажки нашли труп мужчины

Posted 23 ноября, 11:04
Published 23 ноября, 11:04
Modified 23 ноября, 11:06
Updated 23 ноября, 11:06
В настоящее время по факту произошедшего тюменскими следователями возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда».
Его ход и результаты находятся на контроле прокуратуры Тюменской области. Также тобольские прокуроры проводят проверку соблюдения требований законодательства в сфере охраны труда.
Ранее «Наш Город» писал, что 13 ноября в Тюмени на одном из предприятий по изготовлению кухонной мебели произошел несчастный случай, в результате которого погибли два человека. В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшей трагедии.