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Posted 23 ноября, 11:04

Published 23 ноября, 11:04

Modified 23 ноября, 11:06

Updated 23 ноября, 11:06

В подвале тюменской многоэтажки нашли труп мужчины

В подвале тюменской многоэтажки нашли труп мужчины

23 ноября 2024, 11:04
Фото: 1MI.
Страшную находку обнаружили накануне в Тобольске в доме в 10-м микрорайоне. Как выяснилось, днем в подвальном помещении произошел несчастный случай, в результате которого погиб 67-летний сантехник, работавший в управляющей компании, обслуживающей данный дом.

В настоящее время по факту произошедшего тюменскими следователями возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Его ход и результаты находятся на контроле прокуратуры Тюменской области. Также тобольские прокуроры проводят проверку соблюдения требований законодательства в сфере охраны труда.

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Ранее «Наш Город» писал, что 13 ноября в Тюмени на одном из предприятий по изготовлению кухонной мебели произошел несчастный случай, в результате которого погибли два человека. В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшей трагедии.

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