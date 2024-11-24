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Posted 24 ноября, 06:10

Published 24 ноября, 06:10

Modified 24 ноября, 11:17

Updated 24 ноября, 11:17

Директора тюменской империи ТТК обратились за помощью к Бастрыкину

В Тюмени семь директоров попали под суд за миллиардные долги за чужой бизнес

24 ноября 2024, 06:10
Фото: 1MI.

Директора тюменской империи ТТК обратились за помощью к Бастрыкину

Сюжет
Суд
В Тюмени семь номинальных директоров топливной империи семьи Путятиных — ООО «Тюменская топливная компания» обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в деле с миллиардными долгами ТТК, которые «повесили» на обычных сотрудников.

С чего все началось

Тюменские топливные магнаты Путятины ранее входили в число самых богатых людей областной столицы. Семье принадлежала группа компаний ТТК — нефтебазы на юге Тюменской области, логистические центры, склады, транспорт для транспортировки топлива.

Однако сегодня империя Путятиных разваливается — активы топливных олигархов распродают на аукционах, в судах рассматриваются дела о банкротстве.

Империя Путятиных началась с главы семейства — Петра. В 2006 году он стал владельцем нефтебазы в тюменском районе Дом обороны. В 2017 году старший Путятин отошел от дел и передал бизнес сыновьям — Михаилу и Кириллу. Кирилл большого интереса к данному бизнесу не проявил и в 2019 году покинул компанию.

В итоге делами начал заправлять Михаил. Тогда и началось создание множества мелких фирм, на которые оформлялись кредиты. Директорами созданных компаний предлагали стать рядовым сотрудникам ТТК — от юриста до водителя. В качестве бонуса за должность их поощряли небольшой прибавкой к заработной плате — в 10-15 тысяч рублей.

В итоге именно рядовые сотрудники сегодня разбираются в судах с милиарными долгами ТТК — ведь это они по документам брали займы и ставили свои подписи в документах, пишет Ура.Ру.

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Развал империи

Всего в топливной империи Путятиных насчитывалось порядка 30 фирм, часть из которых являлись компаниями-пустышками. Фирм-пустышек, которые создавались для поручительств по кредитам, насчитывалось пять, номинальных директоров — семь.

Как рассказал один из таких руководителей, никто из сотрудников, занявших должности «директоров» даже не допускал мысли о том, что дело может закончиться финансовой катастрофой. Бизнес был крепким — ТТК имела обороты в миллиарды рублей.

Первые проблемы начались в 2019 году — тогда мелкие фирмы-пустышки закрывались одна за одной из-за банкротства. В 2022 году после проведенного налогового аудита ситуация достигла пика — выяснилось, что долги империи Путятиных перед фискалами и банками достигли в общей сложности порядка миллиарда рублей.

Известно, что сумма кредита, которая была предоставлена банком ВТБ в период с февраля 2021 по апрель 2022 года трем компаниям — 600 миллионов рублей, кредитная линия в АО «Сургутнефтегазбанке» — на 150 миллионов для одной компании.

Когда схемы вскрылись, а у номиналов и Путятиных начались суды по банкротству, то АО «Сургутнефтегазбанк» вернул свои кредитные средства реализуя реальное имущество топливной империи. Однако сотни миллионов рублей, оформленные в кредит банке ВТБ, остались должны номинальные директора.

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Мечты об инвесторах

Начиная с 2022 года, Михаил Путятин продолжает убеждать своих номинальных директоров в том, что уже в ближайшее время он найдет инвесторов, которые помогут решить все финансовые проблемы. И если поначалу Михаилу сотрудники действительно верили, то сегодня уже нет — ТТК растеряла былое величие, активы.

Абсолютно все компании Путятиных имеют проблемы. Бизнес развален, а номинальные директора с долгами, которые не смогут покрыть даже до конца жизни, ищут защиты в прокуратуре, СК, УМВД. Правда, пока безуспешно.

Ранее «Наш Город» писал, что активы скончавшегося в 2021 году тюменского олигарха Олега Бурлакова продадут с молотка. Причина — задолженность в 150 миллиардов рублей перед супругом сестры Бурлакова Николаем Казаковым.

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