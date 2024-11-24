В Тюмени семь директоров попали под суд за миллиардные долги за чужой бизнес

Начиная с 2022 года, Михаил Путятин продолжает убеждать своих номинальных директоров в том, что уже в ближайшее время он найдет инвесторов, которые помогут решить все финансовые проблемы. И если поначалу Михаилу сотрудники действительно верили, то сегодня уже нет — ТТК растеряла былое величие, активы.