Земельный участок под КРТ выставили на продажу в Тюмени за 4 тысячи рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени компания «Жилой район Речной Порт. Тюмень» выкупила за 32 миллиона рублей участок городской набережной. До 2026 года там будут проведены работы по благоустройству. В частности, появятся детские площадки, велодорожки, мост, соединяющий территорию речного порта с заречными районами.