Земельный участок под КРТ выставили на продажу в Тюмени за 4 тысячи рублей

Posted 24 ноября, 10:21
Published 24 ноября, 10:21
Modified 24 ноября, 10:23
Updated 24 ноября, 10:23
Площадь земельного участка составляет 22,2 тысячи квадратных метров, стоимость лота — 4 тысячи 59 рублей, шаг аукциона -4 тысячи 59 рублей, размер задатка для участия в торгах 20 миллионов рублей.
Застройщику, одержавшему победу на аукционе, предстоит выполнить снос шести многоквартирных домов, в том числе трех неаварийных, нежилого здания, производственного помещения. На их месте разрешено возвести высотки, построить спортивные площадки, паркинги.
Земельный участок на границе Мелиораторов — 70 лет Октября выставляют на торги второй раз с начала осени. Первый аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени компания «Жилой район Речной Порт. Тюмень» выкупила за 32 миллиона рублей участок городской набережной. До 2026 года там будут проведены работы по благоустройству. В частности, появятся детские площадки, велодорожки, мост, соединяющий территорию речного порта с заречными районами.