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Posted 21 ноября, 04:27

Published 21 ноября, 04:27

Modified 21 ноября, 04:30

Updated 21 ноября, 04:30

Бастрыкин заинтересовался дракой с детьми-мигрантами в тюменской школе

Бастрыкин заинтересовался дракой с детьми-мигрантами в тюменской школе

21 ноября 2024, 04:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Глава Следственного комитета России дал получение предоставить ход расследования по факту произошедшей драки.

Напомним, конфликт произошел в одной из школ Тюмени. Там группа подростков-мигрантов требовала от одного из учеников встать на колени и просить прощений. Так как последний отказался это делать, между подростками произошла драка.

Инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре Тюменской области, городском департаменте образования — проводится проверка.

В СУ СК по Тюменской области по факту драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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Напомним, ранее в этом же учебном заведении уже был зафиксирован конфликт между детьми мигрантов и русским ребенком. Тогда в администрации школы заверили, что администрацией школы проведена встреча с ребятами и их родителями, достигнуто примирение.

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