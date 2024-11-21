Бастрыкин заинтересовался дракой с детьми-мигрантами в тюменской школе

Posted 21 ноября, 04:27
Published 21 ноября, 04:27
Modified 21 ноября, 04:30
Updated 21 ноября, 04:30
Напомним, конфликт произошел в одной из школ Тюмени. Там группа подростков-мигрантов требовала от одного из учеников встать на колени и просить прощений. Так как последний отказался это делать, между подростками произошла драка.
Инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре Тюменской области, городском департаменте образования — проводится проверка.
В СУ СК по Тюменской области по факту драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Напомним, ранее в этом же учебном заведении уже был зафиксирован конфликт между детьми мигрантов и русским ребенком. Тогда в администрации школы заверили, что администрацией школы проведена встреча с ребятами и их родителями, достигнуто примирение.